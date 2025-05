Cinema a Firenze e Prato la storia del senzatetto Damian

Firenze, 2 maggio 2025 - Lunedì 5 maggio alle ore 19 al Cinema Garibaldi Milleventi di Prato e poi alle 21 al Cinema Astra di Firenze, sarà presentato in anteprima il film documentario "San Damiano". A presentarlo in sala saranno i registi Gregorio Sassoli e Alejandro Fuentes accompagnati dal cantante attore pratese Marco Cocci, che ha così apprezzato il progetto da farsene testimonial. Sassoli e Cifuentes per un anno hanno fatto volontariato per assistere i senzatetto nell'ambito dell'attività della comunità di Sant'Egidio. Quando una notte hanno deciso di voler provare a dormire insieme a loro hanno incontrato Damian, un essere umano uguale e diverso rispetto agli altri che dimorano lì attorno. Ed è proprio di Damian e della sua straordinaria vita che i due registi raccontano. In fuga dai fantasmi del passato, Damian, 35 anni, polacco, parte per Roma in cerca di una nuova vita.

