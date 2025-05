Cina valuta offerta USA per colloqui sui dazi | richiesta di sincerità e correzioni

Cina "valuta" l'offerta degli Stati Uniti per colloqui sui dazi e sottolinea che Washington ha "preso l'iniziativa" di avviare negoziati.Il ministero del Commercio di Pechino ricorda che "gli Stati Uniti hanno recentemente preso l'iniziativa di aprire il dialogo" e che "la Cina sta attualmente valutando la possibilità".Il ministero chiede però che "se gli Usa vogliono dialogare, dovrebbero dimostrare la loro sincerità, essere pronti a correggere le loro pratiche sbagliate e annullare i dazi unilaterali". 🔗 Quotidiano.net - Cina valuta offerta USA per colloqui sui dazi: richiesta di sincerità e correzioni La" l'degli Stati Uniti persuie sottolinea che Washington ha "preso l'iniziativa" di avviare negoziati.Il ministero del Commercio di Pechino ricorda che "gli Stati Uniti hanno recentemente preso l'iniziativa di aprire il dialogo" e che "lasta attualmentendo la possibilità".Il ministero chiede però che "se gli Usa vogliono dialogare, dovrebbero dimostrare la loro, essere pronti a correggere le loro pratiche sbagliate e annullare iunilaterali". 🔗 Quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: oggi incontro Usa-Kiev a Riad. “Cina valuta adesione a coalizione dei volenterosi” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi il vertice tra delegazioni americana e ucraina a Riad. Media: "La Cina valuta di aderire alla coalizione dei volenterosi per Kiev"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Usa, Wsj: «Trump valuta un taglio dei dazi per la Cina tra il 50 e il 65 per cento» - Donald Trump starebbe considerando una revisione delle tariffe imposte sui prodotti importati dalla Cina, valutando in alcuni casi una loro riduzione significativa. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, l’idea sul tavolo sarebbe quella di abbassare i dazi tra il 50 per cento e il 65 per cento, anche se al momento non sarebbe stata presa alcuna decisione definitiva. Tra le ipotesi c’è anche quella di introdurre una struttura tariffaria differenziata: dazi del 35 per cento su merci ritenute non pericolose per la sicurezza nazionale, mentre quelli destinati a beni strategici per gli ... 🔗lettera43.it

Cina: aumenta dazi aggiuntivi a 84% su import USA dopo incremento dazi USA - La Cina alzera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all’84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di aumentare i “dazi reciproci” sulle importazioni cinesi dal 34% all’84%, una mossa che “prosegue ulteriormente sulla via sbagliata e viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina”, secondo la commissione. 🔗romadailynews.it

Se ne parla anche su altri siti

La Cina valuta l'offerta statunitense di colloqui sui dazi; Dazi, Kammer (Fmi): Europa faccia l’opposto degli Usa, più scambi. Giappone prepara piano contro dazi di Trump; Dazi, scende la fiducia dei consumatori negli Usa. Smentite le trattative in corso con la Cina; La Cina pensa di svalutare lo yuan, dollaro ai minimi da 6 mesi ed euro in rialzo: cosa succede alle valute con i dazi Usa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Cina valuta l'offerta statunitense di colloqui sui dazi - La Cina "valuta" l'offerta degli Stati Uniti per colloqui sui dazi e sottolinea che Washington ha "preso l'iniziativa" di avviare negoziati. (ANSA) ... 🔗ansa.it

La Cina valuta possibili colloqui commerciali con gli USA, chiede sincerità - Investing.com — La Cina sta valutando la possibilità di avviare colloqui commerciali con gli Stati Uniti, ha dichiarato giovedì un portavoce del ministero del Commercio, sottolineando che qualsiasi ... 🔗it.investing.com

Cina, 'esenzione dazi per import di alcuni beni dagli Usa' - La Cina ha concesso alcune esenzioni tariffarie sull'import dagli Usa e valuta, con il ministero del Commercio, l'ipotesi di eliminare altri dazi ora al 125%, come misure di sollievo per le ... 🔗ansa.it