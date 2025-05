Cina valuta offerta degli Stati Uniti per colloqui sui dazi Pechino chiede sincerità

Cina "valuta" l'offerta degli Stati Uniti per colloqui sui dazi e sottolinea che Washington ha "preso l'iniziativa" di avviare negoziati. Il ministero del Commercio di Pechino ricorda che "gli Stati Uniti hanno recentemente preso l'iniziativa di aprire il dialogo" e che "la Cina sta attualmente valutando la possibilità". Il ministero chiede però che "se gli Usa vogliono dialogare, dovrebbero dimostrare la loro sincerità, essere pronti a correggere le loro pratiche sbagliate e annullare i dazi unilaterali".

Cina valuta offerta USA per colloqui sui dazi: richiesta di sincerità e correzioni - La Cina "valuta" l'offerta degli Stati Uniti per colloqui sui dazi e sottolinea che Washington ha "preso l'iniziativa" di avviare negoziati. Il ministero del Commercio di Pechino ricorda che "gli Stati Uniti hanno recentemente preso l'iniziativa di aprire il dialogo" e che "la Cina sta attualmente valutando la possibilità". Il ministero chiede però che "se gli Usa vogliono dialogare, dovrebbero dimostrare la loro sincerità, essere pronti a correggere le loro pratiche sbagliate e annullare i dazi unilaterali". 🔗quotidiano.net

La Cina rialza i controdazi sui beni Usa dall'84% al 125% | Von der Leyen: senza intesa con gli Stati Uniti pronti a tassare le Big Tech - Regna ancora l'incertezza sulle prossime mosse del presidente americano. Positive Piazza Affari e le altre borse europee 🔗tgcom24.mediaset.it

Cina, le terre rare non sono poi così rare ed è una pessima notizia per Pechino - Con la continua escalation della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, Pechino sta adottando ... un aspetto che indica che i livelli di offerta sono rimasti stabili. "Qualsiasi cosa abbiano ... 🔗wired.it

Allarme terre rare dalla Cina, l’offerta potrebbe crollare in poche settimane - Le limitazioni della Cina sulle terre rare mettono in allarme: l'offerta potrebbe crollare in poche settimane, con conseguenze irreparabili. 🔗money.it