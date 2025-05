Cina | turisti si godono vacanze del primo maggio

turisti salgono su navi da crociera per godersi il panorama notturno a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ieri primo maggio 2025.La gente di tutta la Cina si gode la festa del primo maggio in corso in vari modi. Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Cina: turisti si godono vacanze del primo maggio Deisalgono su navi da crociera per godersi il panorama notturno a Chongqing, nel sud-ovest della, ieri2025.La gente di tutta lasi gode la festa delin corso in vari modi. Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

