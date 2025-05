Cina | turismo marino ha registrato crescita robusta a gennaio-marzo

turismo marino cinese ha registrato una robusta crescita nel primo trimestre dell'anno, con una forte performance delle regioni costiere, secondo i dati ufficiali. Il valore aggiunto del settore ha raggiunto i 384,2 miliardi di yuan (circa 53,4 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-marzo, con un aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente, secondo le stime preliminari del ministero delle Risorse naturali. Sono emersi nuovi formati di viaggio e scenari turistici che hanno guidato sia l'offerta che la domanda nel mercato del turismo marino, ha dichiarato il ministero. Shi Suixiang, direttore generale del National Marine Data and Information Service, ha dichiarato che le politiche di sostegno a livello centrale e locale hanno favorito lo sviluppo del turismo crocieristico.

