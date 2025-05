Cina | Tianjin Int’l Cruise Home Port accoglie navi da crociera

navi da crociera presso il Tianjin International Cruise Home Port, nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin, ieri primo maggio 2025. Il Porto ha accolto l’attracco simultaneo di tre navi da crociera internazionali il primo giorno delle vacanze per il primo maggio, per la prima volta dalla ripresa delle operazioni. Secondo le statistiche, ieri primo maggio il numero di passeggeri in entrata e in uscita ha raggiunto quasi 15.000, con oltre 400 viaggiatori che hanno richiesto l’esenzione dal visto d’ingresso per un periodo di 240 ore. Dei turisti in fila per superare le procedure di sdoganamento dei passeggeri al Tianjin International Cruise Home Port, nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin, ieri primo maggio 2025. 🔗 Romadailynews.it - Cina: Tianjin, Int’l Cruise Home Port accoglie navi da crociera Una foto aerea, scattata da un drone, mostra l’attracco di tredapresso ilInternational, nella municipalita’ settentrionale cinese di, ieri primo maggio 2025. Ilo ha accolto l’attracco simultaneo di tredainternazionali il primo giorno delle vacanze per il primo maggio, per la prima volta dalla ripresa delle operazioni. Secondo le statistiche, ieri primo maggio il numero di passeggeri in entrata e in uscita ha raggiunto quasi 15.000, con oltre 400 viaggiatori che hanno richiesto l’esenzione dal visto d’ingresso per un periodo di 240 ore. Dei turisti in fila per superare le procedure di sdoganamento dei passeggeri alInternational, nella municipalita’ settentrionale cinese di, ieri primo maggio 2025. 🔗 Romadailynews.it

Ne parlano su altre fonti

Cina: incontriamo robot versatili a CIEX di Tianjin - I robot intelligenti presenti alla 21ma edizione della China International Equipment & Manufacturing Industry Expo (CIEX) stanno mostrando ai visitatori cosa sono in grado di fare. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5971220/5971220/2025-03-10/cina-incontriamo-robot-versatili-a-ciex-di-tianjin Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: Tianjin ospita conferenza Cina-SCO su cooperazione industriale - Degli ospiti partecipano a una cerimonia di firma durante la Conferenza Cina-Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) sulla cooperazione industriale per lo sviluppo sostenibile a Tianjin, nel nord della Cina, ieri 10 aprile 2025. L’evento si e’ tenuto qui ieri. Il Paese organizzera’ un vertice SCO in autunno nella municipalita’ settentrionale di Tianjin. Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: fiori di melo selvatico adornano area urbana storica di Tianjin - I fiori del melo selvatico sono in piena fioritura nella famosa area urbana storica di Wudadao, nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin. Qui i visitatori possono assistere a un romantico spettacolo primaverile. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6069042/6069042/2025-04-07/cina-fiori-di-melo-selvatico-adornano-area-urbana-storica-di-tianjin Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Approfondimenti da altre fonti

Blue Dream Cruises ha iniziato l’attività operativa in Cina; Cina: visita di una nave da crociera a Tianjin (2); Il porto di Pechino riapre alle crociere; Crociere in Cina, un sogno per ora rimasto tale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cina: Tianjin, Int’l Cruise Home Port accoglie navi da crociera - Una foto aerea, scattata da un drone, mostra l'attracco di tre navi da crociera presso il Tianjin International Cruise Home Port, nella municipalita' ... 🔗romadailynews.it

Cina: Tianjin ospita conferenza Cina-SCO su cooperazione industriale - Degli ospiti partecipano a una cerimonia di firma durante la Conferenza Cina-Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) sulla cooperazione industriale per lo sviluppo sostenibile a Tianjin, ... 🔗elivebrescia.tv

Cina: raccolta del sale in pieno svolgimento a Tianjin - La raccolta del sale e’ in pieno svolgimento nelle saline di Tianjin, nel nord della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https ... 🔗romadailynews.it