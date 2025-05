Cina | tecnologia digitale modernizza l’agricoltura a Fuzhou

Cina, le pratiche agricole tradizionali hanno lasciato il posto a un'industria high-tech e modernizzata. Nella citta' di Fuzhou si utilizza la tecnologia dei droni per fertilizzare le colture e un sistema digitale per trapiantare il riso.

Cina: industria digitale registra crescita ricavi, utili nel 2024 - L’industria digitale cinese ha operato in modo stabile nel 2024, con un aumento sia dei ricavi che degli utili, hanno mostrato ieri i dati del ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). Il fatturato commerciale del settore ha raggiunto i 35.000 miliardi di yuan (circa 4.900 miliardi di dollari) lo scorso anno, con un aumento del 5,5% su base annua. Gli utili totali sono cresciuti del 3,5% anno su anno, raggiungendo i 2. 🔗romadailynews.it

Cina: partnership Baidu-CATL per intelligenza digitale, guida autonoma - Il colosso tecnologico cinese Baidu e l’azienda leader nella produzione di batterie, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), hanno recentemente firmato un accordo di cooperazione strategica, ha annunciato oggi Baidu in una dichiarazione rilasciata a Xinhua. La partnership si concentrera’ su due aree fondamentali: l’intelligenza digitale e la guida autonoma, portando avanti le applicazioni dell’IA nel settore e promuovendo servizi di mobilita’ autonoma. 🔗romadailynews.it

Cina: Heilongjiang, Harbin sviluppa settore intelligenza digitale - Questa foto, scattata il 26 febbraio 2025, mostra un’apparecchiatura intelligente in funzione in una fabbrica di bobine della Harbin Electric Machinery Company Ltd. a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Essendo una delle piu’ antiche basi industriali della Cina, negli ultimi anni la provincia ha sfruttato l’intelligenza digitale e altre tecnologie avanzate per rimodellare i suoi settori industriali tradizionali. 🔗romadailynews.it

