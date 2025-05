Cina svelate per la prima volta le potenzialità del Type 094 | il super sottomarino lanciamissili a propulsione nucleare

sottomarino lanciamissili cinese a propulsione nucleare della classe 094. Sulle pagine del quotidiano "South China Morning Post", edito a Hong Kong, si scopre che il sommergibile, già in azione dal 2006 e incluso nella deterrenza nucleare cinese dal 2015, ha fatto la sua apparizione durante gli eventi del 76mo anniversario della Marina cinese.Il sottomarino classe Type 094, classe che sostituirà la Type 092, la prima a propulsione nucleare con missili balistici, ha un dislocamento in immersione di 11 mila tonnellate, una profondità operativa di 400 metri e una velocità massima di 30 nodi. E' lungo circa 135 metri, largo 13 metri e ha un dislocamento di superficie pari a ottomila tonnellate.In sottomarino Type 094 è stato equipaggiato inizialmente con 12 missili balistici SLBM JL-2 con testate nucleari, con una gittata di settemila e 200 chilometri di distanza, quindi avendo a portata la costa nord-orientale degli Stati Uniti.

