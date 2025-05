Cina | Shenzhen avvia programma pilota di rimborso tasse per stranieri

Dei membri del personale offrono il servizio di rimborso delle tasse a un turista in un centro commerciale MixC a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 30 aprile 2025. Per snellire ulteriormente il processo di rimborso delle tasse di partenza per i viaggiatori stranieri, il 27 aprile Shenzhen ha avviato un nuovo programma pilota che prevede il modello "un ordine, una borsa" in tre centri commerciali designati. Il programma prevede che gli acquisti e i moduli per il rimborso dell'imposta di partenza siano imballati insieme in sacchetti sigillati, consentendo ai funzionari doganali di verificare rapidamente l'autenticita' della confezione e di ridurre i tempi di ispezione di oltre il 50%. Allo stesso tempo, il passaggio a livello nazionale del rimborso dell'imposta di partenza da una modalita' di rimborso alla partenza a una modalita' di rimborso all'acquisto consente ai visitatori stranieri di richiedere istantaneamente il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

