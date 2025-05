Cina | nucleare capacita’ installata raggiunge 120 milioni di chilowatt

La capacita' installata di energia nucleare in funzione e quella in costruzione in Cina ha superato i 120 milioni di chilowatt, ha dichiarato un funzionario dell'Amministrazione Nazionale dell'Energia (NEA). Lo sviluppo dell'energia nucleare in Cina si e' sempre attenuto al principio della "sicurezza prima di tutto" e il Paese e' diventato uno dei pochi al mondo a possedere un sistema industriale completo di energia nucleare, ha dichiarato Zhang Xing, funzionario della NEA, aggiungendo che il livello tecnologico e le capacita' globali del settore dell'energia nucleare cinese sono ormai entrati nei ranghi avanzati del mondo. Nel 2024, la produzione di energia nucleare in Cina ha raggiunto i 450,9 miliardi di chilowattora, segnando un aumento del 3,7% rispetto all'anno precedente e rappresentando il 4,5% della produzione totale di elettricita' del Paese.

Cina: capacita’ produzione energia installata superera’ 3,6 mld kW nel 2025 - La Cina punta a portare la sua capacita’ installata totale di generazione di energia a oltre 3,6 miliardi di chilowatt nel 2025, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale dell’energia. Quest’anno il Paese lavorera’ per aumentare la produzione di energia. Prevede di mantenere la produzione di petrolio greggio a oltre 200 milioni di tonnellate e di aggiungere oltre 200 milioni di chilowatt di capacita’ di generazione di nuova energia. 🔗romadailynews.it

Cina: 2 mld KW di capacita’ installata energia elettrica da combustibili non fossili - La capacita’ installata di generazione di energia elettrica da combustibili non fossili in Cina ha superato per la prima volta i 2 miliardi di chilowatt alla fine di febbraio, secondo gli ultimi dati pubblicati dal China Electricity Council. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6042683/6042683/2025-03-28/cina-2-mld-kw-di-capacita-installata-energia-elettrica-da-combustibili-non-fossili Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: capacita’ produzione di energia elettrica installata +14,5% - La capacita’ cumulativa installata di generazione di energia elettrica della Cina aveva raggiunto i 3,4 miliardi di chilowatt alla fine di febbraio, segnando un aumento del 14,5% su base annua, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. La capacita’ di generazione di energia solare ammontava a 930 milioni di chilowatt alla fine del mese scorso, con un aumento del 42,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗romadailynews.it

