Cina | ferrovie record passeggeri in primo giorno di vacanze per primo maggio

La rete ferroviaria cinese ha gestito un record di quasi 23,12 milioni di viaggi di passeggeri ieri, primo giorno delle vacanze per il primo maggio, secondo l'operatore ferroviario nazionale. La cifra rappresenta un aumento dell'11,7% anno su anno, secondo i dati pubblicati oggi dalla China State Railway Group Co.

