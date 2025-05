Cina apre al dialogo con gli Usa sui dazi

Cina apre ai negoziati con gli Usa sul tema dei dazi. Da Pechino arriva l'apertura dopo giorni di contumelie e accuse piovute dal Dragone all'indirizzo di Washington. Uno spiraglio importante, quello lasciato intravedere dal ministero del Commercio asiatico, secondo cui "la Cina sta al momento valutando" se aprire o meno delle trattative. "Alti funzionari .

Cosa riportano altre fonti

Borse asiatiche in rialzo: Cina apre a dialogo con USA, mercati sperano in tregua commerciale - Borse asiatiche ai massimi da più di un mese dopo che la Cina ha aperto alla possibilità di trattare con gli Stati Uniti a patto che dimostrino di essere "pronti a correggere le loro pratiche sbagliate e annullare i dazi unilaterali". Tokyo avanza dell'1,2%, Hong Kong dell'1,7%, Sydney dell'1,1%, Seul dello 0,7% mentre sono chiusi per festività i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen. Le speranze di un allentamento delle tensioni commerciali spingono anche i future sull'Europa, dove l'euro Stoxx sale dell'1,2%, e su Wall Street, dove l'S&P 500 ieri ha messo a segno la sua ottava seduta ... 🔗quotidiano.net

Libro bianco, Cina-USA possono risolvere differenze economiche, commerciali con dialogo, cooperazione - La Cina e gli Stati Uniti possono risolvere le divergenze in campo economico e commerciale attraverso un dialogo paritario e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, si legge in un libro bianco pubblicato oggi dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Cina. Il dialogo paritario dovrebbe costituire l’approccio fondamentale per affrontare i problemi tra i principali Paesi, secondo il libro bianco intitolato “La posizione della Cina su alcune questioni riguardanti le relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti”. 🔗romadailynews.it

Cina: ministero Esteri, se USA vogliono dialogo, devono cessare azioni sconsiderate - Se gli Stati Uniti vogliono veramente risolvere le questioni attraverso il dialogo e i negoziati, devono cessare le loro tattiche di massima pressione e le loro azioni sconsiderate, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian. Le osservazioni di Lin sono giunte in risposta a una domanda dei media durante un regolare briefing con la stampa. Lin ha dichiarato che la Cina ha chiarito piu’ volte la sua posizione solenne sulla questione dei dazi. 🔗romadailynews.it

Su questo argomento da altre fonti

