Cina 22 morti nell' incendio di un ristorante | le fiamme forse causate da una sigaretta

Secondo fonti ufficiali, le autorità nel nord della Cina hanno escluso l'ipotesi di una fuga di gas o di un rogo doloso come possibili cause dell'incendio in un ristorante di Liaoyang che ha causato la morte di 22 persone e spinto il leader del Paese Xi Jinping a chiedere maggiore attenzione alla sicurezza. Gli investigatori stanno esaminando le sigarette gettate e i cortocircuiti elettrici come possibili cause dell'incendio che è divampato intorno a mezzogiorno ed è stato alimentato dal vento forte e dagli arredi infiammabili.

Cina, incendio in un ristorante: 22 morti - È di almeno 22 morti e 3 feriti in Cina il bilancio di un incendio scoppiato in un ristorante a Liaoyang, nella provincia di Liaoning. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua. Le fiamme sono divampate alle 12.25 ora locale. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha chiesto di scoprire al più presto le cause del rogo e di perseguire seriamente i responsabili. Le immagini del rogo mostrano fiamme fuoriuscire da finestre e porte dell’edificio di pochi piani. 🔗lapresse.it

