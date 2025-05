Cilento 1780 al San Carlo | al Cafè del Teatro la presentazione della nuova collezione

Mercoledì 7 maggio alle 12.00 si terrà al Cafè del Teatro di San Carlo a Napoli la presentazione della collezione firmata Cilento 1780, realizzata in collaborazione con il Real Teatro di San Carlo. Interverranno: Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente della Fondazione Teatro di San Carlo; Emmanuela Spedaliere, Direttore Generale del Teatro di San Carlo; Ugo Cilento, Ottava generazione della Maison Cilento 1780. Al termine della conferenza stampa seguirà un momento fotografico istituzionale e la presentazione ufficiale della collezione.

Coro del San Carlo composto da due famiglie mafiose? Arrivano le scuse: "Avevo saputo di una rissa. Sono rammaricato" - Dopo le polemiche scaturite dalle frasi del "Maestro" Edward Gardner sulla "mafia" presente nel coro del teatro San Carlo, arrivano le sue precisazioni e scuse: "Desidero porgere le mie più sincere scuse agli Artisti del Coro del Teatro di San Carlo di Napoli per le mie recenti dichiarazioni... 🔗napolitoday.it

Monsignor Torriani dal Collegio San Carlo a Crotone: “Eccellenza? Resto don Alberto. I sorrisi meglio dei predicozzi” - Milano – “Sono don Alberto”. Non riesce ancora a farsi chiamare “Sua Eccellenza“, anche se è già stato eletto vescovo da Papa Francesco e partirà tra un mese per la nuova destinazione: Crotone. Il vescovo Alberto Torriani risponde al telefono dalla sala riunioni del Collegio San Carlo, la stessa dalla quale, da rettore, ha gestito l’emergenza pandemica, “tenendo famiglie e ragazzi agganciati”. Prima reazione dopo la chiamata improvvisa del Papa? “Sorpresa e sgomento hanno sovrastato emozioni e sentimenti. 🔗ilgiorno.it

Autorigoldi da 7 anni vicina ai pazienti oncologici la storica concessionaria milanese rinnova il sostegno ad amolavita odv operante negli ospedali san carlo e san paolo - Il grande e costante impegno imprenditoriale e la predisposizione ad aiutare il prossimo in difficoltà sono due valori strettamente connessi e assoluti in Autorigoldi, la storica concessionaria milanese che da 7 anni sostiene alcune tra le più richieste attività di AMOLavita OdV, impegnata ad... 🔗milanotoday.it

San Carlo Acutis patrono di Internet e apostolo dei Millennials ! Anche il Cilento in Festa! - Anche il Cilento ... Carlo vi trascorreva le sue estati, poiché la mamma Antonia Salzano è originaria di Centola. Il prossimo Santo, frequentava con viva dedizione il santuario di San Mauro ... 🔗cilentonotizie.it

Cilento celebra il "Made in Italy" con una cravatta dedicata all'Unità d'Italia - In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Cilento 1780 rende omaggio all'eleganza e all'identità italiana con la sua iconica "Cravatta Italia", creata per celebrare i 150 anni dell ... 🔗msn.com

Fuorisalone 2025: il San Gennaro di Ventrella veste Maison Cilento - Un'accoppiata vincente a Milano in occasione del Fuorisalone 2025: Cilento ... 1780: una sinergia tutta partenopea, che prende forma in un’inedita reinterpretazione del busto di San Gennaro. 🔗ilmattino.it