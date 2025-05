Cile terremoto di 7 4 Scatta l’allerta tsunami | Evacuazione zona costiera della regione di Magallanes

Cile, terremoto di 7.4. Scatta l'allerta tsunami: "Evacuazione zona costiera della regione di Magallanes" La scossa è stata registrata alle 8.58 di mattina ora locale. L'epicentro è stato individuato a 218,1 chilometri a sud di Puerto Williams, e a una profondità di 10 chilometri

Un terremoto di media intensità, di magnitudo 4.5, ha colpito oggi le regioni meridionali del Cile, interessando in particolare Ñuble, Biobío e Araucanía. La scossa, avvertita dalla popolazione ma al momento senza notizie di danni gravi, è stata registrata alle 12.37 ora locale. Secondo quanto comunicato dal Centro Sismologico dell'Università del Cile, l'evento si è verificato in mare, a una profondità di 33,5 chilometri.

Accadde oggi: 27 febbraio, il disastroso terremoto in Cile Durante la notte del 27 febbraio 2010, alle 03:34 locali, il Cile fu colpito da un devastante terremoto di Mw 8.8

Un potente terremoto ha colpito l'estremità sud del Cile, al confine con l'Argentina. La magnitudo misurata è di 7.5 gradi della scala Richeter: le autorità hanno emesso un'allerta tsunami. Secondo informazioni preliminari del Centro sismologico nazionale (Csn), il sisma è stato registrato alle 8:58 locali, l'epicentro è stato localizzato in mare a 218,1 chilometri a sud di Puerto Williams, a una profondità di 10 chilometri.

