Cile sisma | revocato allerta tsunami

Le autorità cilene hanno revocato l'allerta tsunami e l'evacuazione per la costa della regione di Magellano, nell'estremo Sud del Paese, in seguito a un sisma di magnitudo 7,5 in mare. "L'evacuazione preventiva à terminata e tutti stanno tornando a riprendere le loro attività. Tutti i settori iniziano a funzionare normalmente, ad eccezione di tutte le attività economiche sulla costa", ha dichiarato Juan Carlos Andrade, direttore dell'agenzia statale per la gestione dei disastri nella regione di Magellano.

