Ciclovia Alpe Adria | riaperto il tratto Chiusaforte-Dogna

Ciclovia Alpe Adria è nuovamente percorribile integralmente. è stata infatti revocata l'ordinanza che aveva disposto la chiusura del tratto di quasi cinque chilometri tra Chiusaforte e Dogna, interrotto nei giorni scorsi a causa di una frana che aveva reso impraticabile il percorso.

Crolla una frana sul ponte della ciclovia Alpe Adria, chiuso il tratto - Una frana ha interessato oggi, attorno alle 12.30, il ponte dell'ex ferrovia, adibito a pista ciclabile, lungo la celebre ciclovia Alpe Adria a Chiusaforte. A seguito di un movimento franoso alcuni massi di notevoli dimensioni, sono finiti proprio lungo il ponte danneggiandone il parapetto...

Crolla una frana sul ponte della ciclovia Alpe Adria, chiuso il tratto - Una frana ha interessato oggi, attorno alle 12.30, il ponte dell'ex ferrovia, adibito a pista ciclabile, lungo la celebre ciclovia Alpe Adria a Chiusaforte. A seguito di un movimento franoso alcuni massi di notevoli dimensioni, sono finiti proprio lungo il ponte danneggiandone il parapetto... 🔗udinetoday.it

Ciclovia Alpe Adria, riaperto il tratto tra Chiusaforte e Dogna

Ciclovia Alpe Adria: riaperto il tratto Chiusaforte-Dogna - Buone notizie per i ciclisti: è stato riaperto, in entrambi i sensi di marcia, il tratto tra Chiusaforte e Dogna. La chiusura era stata necessaria nei giorni scorsi a causa di una frana

Frana sulla ciclovia Alpe Adria, dieci giorni per la riapertura - Videoispezione del geologo con un drone per perlustrare da vicino il pendio. La ciclabile rimane percorribile, con l'eccezione del tratto fra Chiusaforte e Dogna interessato dal distacco e in fase di