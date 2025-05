Ciclismo Vittoria Bussi a caccia di due record del mondo il 9 maggio

maggio 2025 - Il 9 maggio sarà un giorno molto importante per il Ciclismo italiano e non solo per la partenza da Durazzo del Giro d'Italia 2025: nel frattempo, al netto del gap dovuto al fuso orario, Vittoria Bussi nel lontanissimo Messico proverà a migliorare ulteriormente il record dell'ora che già le appartiene, oltre ad andare a caccia anche del primato nell'inseguimento individuale, invece già tentato senza successo l'anno scorso. I primati di Bussi e le sue dichiarazioni Il doppio tentativo è stato annunciato dall'Uci e, parlando del record dell'ora (anche a livello maschile ancora appannaggio dell'Italia grazie a Filippo Ganna e al suo 56,792 km firmato a Grenchen, in Svizzera, a ottobre 2022), nella location ormai consueta del velodromo di Aguascalientes ci sarà da superare la distanza di 50,267 km che l'ex ciclista romana ha fissato il 13 ottobre 2023, cancellando il precedente primato a una stella della strada come Ellen Van Dijk e diventando la prima donna a sfondare il muro dei 50 km nella specialità. 🔗 Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vittoria Bussi a caccia di due record del mondo il 9 maggio Roma, 22025 - Il 9sarà un giorno molto importante per ilitaliano e non solo per la partenza da Durazzo del Giro d'Italia 2025: nel frattempo, al netto del gap dovuto al fuso orario,nel lontanissimo Messico proverà a migliorare ulteriormente ildell'ora che già le appartiene, oltre ad andare aanche del primato nell'inseguimento individuale, invece già tentato senza successo l'anno scorso. I primati die le sue dichiarazioni Il doppio tentativo è stato annunciato dall'Uci e, parlando deldell'ora (anche a livello maschile ancora appannaggio dell'Italia grazie a Filippo Ganna e al suo 56,792 km firmato a Grenchen, in Svizzera, a ottobre 2022), nella location ormai consueta del velodromo di Aguascalientes ci sarà da superare la distanza di 50,267 km che l'ex ciclista romana ha fissato il 13 ottobre 2023, cancellando il precedente primato a una stella della strada come Ellen Van Dijk e diventando la prima donna a sfondare il muro dei 50 km nella specialità. 🔗 Sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ciclismo, Vittoria Bussi senza limiti: in pista per il Record dell’Ora e dell’inseguimento individuale - Vittoria Bussi cercherà di migliorare ulteriormente il Record dell’Ora che già le appartiene: la ciclista italiane detiene il prestigioso primato con 50,267 km dal 2023 e venerdì 9 maggio, ad Aguascalientes (Messico), proverà a incrementare la distanza percorsa in un ora in un Velodromo. L’annuncio del tentativo è stato dato dall’Unione Ciclistica Internazionale, la quale ha comunicato che la 38enne andrà a caccia anche del record dell’inseguimento individuale (miglior prestazione cronometrica sui quattro chilometri, attualmente il 4:24. 🔗oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: quartetto femminile e Bianchi, caccia grossa! Curiosità per Sierra e Baima - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di ciclismo su pista, evento che si tiene in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio. Oggi la programmazione prevede le gare femminili dello sprint individuale (dalle qualifiche ai quarti di finale), inseguimento a squadre (dal primo turno fino alla finale) e l’eliminazione. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

