Ciclismo Giro di Romandia | Vine ottiene la terza tappa Baudin leader

Vine trionfa nella terza tappa del Giro di Romandia. Il ciclista della Uae Team Emirates ha la meglio nella tratta Cossonay-Cossonay di 183 chilometri, tagliando il traguardo dopo 4h03’35”. Il corridore australiano ha anticipato di due secondi il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious. Terzo posto per Joao Almeida, ciclista portoghese e compagno di squadra di Vine. La classifica generale vede ancora in testa Alex Baudin della EF Education EasyPost, con Junior Lecerf come diretto inseguitore. Il Giro riprenderà nella giornata di domani con la quarta e penultima frazione della corsa svizzera, la Sion-Thyon 2000. La tappa, lunga 128 chilometri, prevede un arrivo in salita.ORDINE D’ARRIVO1 Vine Jay (UAE Team Emirates-XRG) 4h03’35”2 MARTINEZ Lenny (Bahrain-Victorious) +2?3 ALMEIDA João (UAE Team Emirates) – XRG st4 BARRÉ Louis (Intermarché-Wanty) st5 BETTIOL Alberto (XDS Astana Team) st6 ROMO Javier (Movistar Team) st7 EVENEPOEL Remco (Soudal Quick-Step) st8 PARET-PEINTRE Aurélien (Decathlon AG2R La Mondiale Team) st9 ONLEY Oscar (Team Picnic PostNL) st10 RONDEL Mathys (Tudor Pro Cycling Team) stCLASSIFICA GENERALE1 Baudin Alex (EF Education-EasyPost) 12h45’30”2 LECERF Junior (Soudal Quick-Step) a 5?3 VAN EETVELT Lennert (Lotto) a 6?4 FORTUNATO Lorenzo (XDS Astana Team) a 17?5 LÓPEZ Juan Pedro (Lidl-Trek) a 17?6 Vine Jay UAE (Team Emirates – XRG) a 41?7 ALMEIDA João UAE (Team Emirates – XRG) a 49?8 MARTINEZ Lenny (Bahrain-Victorious) a 50?9 EVENEPOEL Remco (Soudal Quick-Step) a 52?10 TEJADA Harold (XDS Astana Team) a 56? Ciclismo, Giro di Romandia: Vine ottiene la terza tappa, Baudin leader SPORTFACE. 🔗 Jaytrionfa nelladeldi. Il ciclista della Uae Team Emirates ha la meglio nella tratta Cossonay-Cossonay di 183 chilometri, tagliando il traguardo dopo 4h03’35”. Il corridore australiano ha anticipato di due secondi il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious. Terzo posto per Joao Almeida, ciclista portoghese e compagno di squadra di. La classifica generale vede ancora in testa Alexdella EF Education EasyPost, con Junior Lecerf come diretto inseguitore. Ilriprenderà nella giornata di domani con la quarta e penultima frazione della corsa svizzera, la Sion-Thyon 2000. La, lunga 128 chilometri, prevede un arrivo in salita.ORDINE D’ARRIVO1Jay (UAE Team Emirates-XRG) 4h03’35”2 MARTINEZ Lenny (Bahrain-Victorious) +2?3 ALMEIDA João (UAE Team Emirates) – XRG st4 BARRÉ Louis (Intermarché-Wanty) st5 BETTIOL Alberto (XDS Astana Team) st6 ROMO Javier (Movistar Team) st7 EVENEPOEL Remco (Soudal Quick-Step) st8 PARET-PEINTRE Aurélien (Decathlon AG2R La Mondiale Team) st9 ONLEY Oscar (Team Picnic PostNL) st10 RONDEL Mathys (Tudor Pro Cycling Team) stCLASSIFICA GENERALE1Alex (EF Education-EasyPost) 12h45’30”2 LECERF Junior (Soudal Quick-Step) a 5?3 VAN EETVELT Lennert (Lotto) a 6?4 FORTUNATO Lorenzo (XDS Astana Team) a 17?5 LÓPEZ Juan Pedro (Lidl-Trek) a 17?6Jay UAE (Team Emirates – XRG) a 41?7 ALMEIDA João UAE (Team Emirates – XRG) a 49?8 MARTINEZ Lenny (Bahrain-Victorious) a 50?9 EVENEPOEL Remco (Soudal Quick-Step) a 52?10 TEJADA Harold (XDS Astana Team) a 56?dilaSPORTFACE. 🔗 Sportface.it

