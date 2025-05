CIA Campania protagonista a Campania Alleva | street food degustazioni e show cooking

Campania parteciperà a Campania Alleva, la più grande fiera zootecnica del Sud Italia, in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio a Benevento presso l’Area Cecas.Nello stand istituzionale n° 327 per tutti e tre i giorni ci saranno consulenze, incontri, workshop e approfondimenti su temi riguardanti il territorio e non solo; sabato pomeriggio invece, alle ore 15:00, nella sala convegni si parlerà di Aree Interne, aree protette, Bio distretti e CSR Campania Filiera per la Zootecnia delle aree interne.Sempre allo stand n° 327 nel corso della tre giorni vendita dei prodotti tipici delle aziende CIA con l’iniziativa ‘la Spesa in Campagna’ che valorizza i territori, la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli.Cia Campania gestirà anche un’area food con i nostri Agrichef CIA dove ci saranno degustazioni, show cooking e naturalmente si potranno assaporare vari piatti della tradizione sannita. 🔗 Anteprima24.it - CIA Campania protagonista a Campania Alleva: street food, degustazioni e show cooking Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno CIAparteciperà a, la più grande fiera zootecnica del Sud Italia, in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio a Benevento presso l’Area Cecas.Nello stand istituzionale n° 327 per tutti e tre i giorni ci saranno consulenze, incontri, workshop e approfondimenti su temi riguardanti il territorio e non solo; sabato pomeriggio invece, alle ore 15:00, nella sala convegni si parlerà di Aree Interne, aree protette, Bio distretti e CSRFiliera per la Zootecnia delle aree interne.Sempre allo stand n° 327 nel corso della tre giorni vendita dei prodotti tipici delle aziende CIA con l’iniziativa ‘la Spesa in Campagna’ che valorizza i territori, la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli.Ciagestirà anche un’areacon i nostri Agrichef CIA dove ci sarannoe naturalmente si potranno assaporare vari piatti della tradizione sannita. 🔗 Anteprima24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Marino: “Napoli, Juve Stabia e Avellino? Una Campania protagonista. Ora sogniamo tre squadre in Serie A” - Marino: “Napoli, Juve Stabia e Avellino? Una Campania protagonista. Ora sogniamo tre squadre in Serie A”"> l calcio campano torna a brillare. Napoli, Juve Stabia e Avellino sono le eccellenze del momento e Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli, Avellino e Udinese, analizza il fenomeno in un’intervista rilasciata a Il Mattino. “Non è un caso che la Campania sia tornata protagonista”, spiega Marino. 🔗napolipiu.com

Campania protagonista di una scoperta scientifica mondiale: misurato il neutrino più energetico di sempre - Il Kilometer Cube Neutrino telescope, il gigantesco rivelatore di neutrini che scruta l’universo da 3500 m di profondità negli abissi del Mar Mediterraneo, a 80 km al largo della Sicilia Orientale, ha osservato uno straordinario segnale proveniente dal cosmo che apre nuovi scenari per lo studio... 🔗napolitoday.it

IC Aurigemma protagonista della competizione regionale di robotica in Campania - Grande partecipazione e tanto entusiasmo tra gli studenti delle scuole campane che hanno preso parte alla competizione regionale di robotica, nell'ambito della Rete Robocup Junior Academy Campania. Ad accogliere la sfida tra gli ingegneri in erba l'Aula Magna dell'IC Aurigemma di Monteforte... 🔗avellinotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

CIA Campania protagonista a CampaniAlleva; Formedil Benevento celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul lavoro; Amore (CIA): La pesca è risorsa per la Campania. A Cetara ‘Pescagri che vogliamo’, terza edizione; Nasce il “Pomodotto, il pasticciotto della Valle del Miscano. 🔗Ne parlano su altre fonti

CIA Campania protagonista a CampaniAlleva - Anche quest’anno CIA Campania parteciperà a CampaniAlleva, la più grande fiera zootecnica del Sud Italia, in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio a Benevento presso l’Area Cecas. Nello stand is ... 🔗ntr24.tv

Ronghi (Sud Protagonista): “Un piano straordinario per il lavoro in Campania” - "Se guardiamo la Festa del Lavoro dal mio territorio ovvero Napoli, la Città Metropolitana e la Regione Campania, 'non ci resta che piangere!". E' quanto afferma Salvatore Ronghi, Presidente di "Sud P ... 🔗corriereirpinia.it

La Campania protagonista a Vinitaly - La Regione Campania torna protagonista alla 57esima edizione di Vinitaly – a Verona dal 6 al 9 aprile – con una collettiva di circa 180 aziende e un programma fitto di masterclass ... 🔗infocilento.it