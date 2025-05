Chris Hemsworth ha cominciato la preparazione per tornare nei panni di Thor

Chris Hemsworth ha cominciato la preparazione per tornare nei panni di ThorDopo una parentesi di depressione, obesità e alcolismo, il Dio del Tuono Thor è tornato alla sua solita forma divina in Thor: Love and Thunder e così Chris Hemsworth ha avuto una ulteriore scusa per allenare il suo fisico statuario.In prossimità delle riprese di Avengers: Doomsday, in cui Thor tornerà sul grande schermo, l’attore ha ricominciato ad allenarsi per dare al suo personaggio la migliore forma possibile in attesa di unesto attesissimo evento crossover in cui Chris Hemsworth tornerà insieme a tantissimi altri vecchi, nuovi e vecchissimi attori dell’universo Marvel. View this post on InstagramA post shared by Chris Hemsworth (@ChrisHemsworth)Tutto quello che sappiamo su Avengers: DoomsdayAvengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027. 🔗 halaperneidiDopo una parentesi di depressione, obesità e alcolismo, il Dio del Tuonoè tornato alla sua solita forma divina in: Love and Thunder e cosìha avuto una ulteriore scusa per allenare il suo fisico statuario.In prossimità delle riprese di Avengers: Doomsday, in cuitornerà sul grande schermo, l’attore ha riad allenarsi per dare al suo personaggio la migliore forma possibile in attesa di unesto attesissimo evento crossover in cuitornerà insieme a tantissimi altri vecchi, nuovi e vecchissimi attori dell’universo Marvel. View this post on InstagramA post shared by(@)Tutto quello che sappiamo su Avengers: DoomsdayAvengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027. 🔗 Cinefilos.it

Se ne parla anche su altri siti

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha iniziato le riprese del nuovo film Marvel - Una foto condivisa online ha svelato l'arrivo dell'attore australiano Chris Hemsworth sul set di Avengers: Doomsday, il film diretto dai fratelli Russo. Le riprese di Avengers: Doomsday sono in corso e tra le star coinvolte sul set c'è anche Chris Hemsworth. L'interprete di Thor è stato infatti immortalato dallo stuntman Bobby Holland Hanton che ha festeggiato il ritorno del 'dream team' al lavoro insieme. 🔗movieplayer.it

“Mio figlio ha cominciato lo svezzamento ed è diventato stitico: è normale?” - Salve dottore, è normale secondo lei che un bimbo che ha da poco cominciato lo svezzamento diventi improvvisamente stitico? Può essere un problema derivante dal graduale cambio di alimentazione? Grazie per la risposta. L'articolo “Mio figlio ha cominciato lo svezzamento ed è diventato stitico: è normale?” proviene da GravidanzaOnLine. 🔗gravidanzaonline.it

“Cercava disperatamente di spegnere l’incendio per salvare i suoi 300 gatti. Poi la tragedia”: Chris Arsenault ha perso la vita all’Happy Cat Sanctuary - Chris Arsenault ha sacrificato la sua vita per salvare i suoi gatti. Lunedì 31 marzo, un incendio ha avvolto l’Happy Cat Sanctuary, il rifugio che aveva fondato a Medford, Long Island. Senza esitazione, ha affrontato le fiamme per mettere in salvo quanti più animali possibile. Ne ha portati fuori circa 200, ma in uno dei suoi disperati tentativi di salvarne altri, non è più uscito. “Cercava di spegnere l’incendio e continuava a entrare e uscire dalla casa per far uscire i gatti, poi è entrato e non è più uscito”, ha raccontato una volontaria. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chris Hemsworth: «Ho più possibilità di avere l'Alzheimer, ma non è una condanna a morte. Ora salute e famigli; Chris Hemsworth: «Siamo qui per amare profondamente ed essere amati»; Chris Hemsworth si ritiene responsabile dell'insuccesso di Thor Love and Thunder: Sono diventato una parodia di me stesso; Chris Hemsworth parla del brutale allenamento sostenuto per Thor 4. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha iniziato le riprese del nuovo film Marvel - Una foto condivisa online ha svelato l'arrivo dell'attore australiano Chris Hemsworth sul set di Avengers: Doomsday, il film diretto dai fratelli Russo. 🔗msn.com

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth avvia le riprese del nuovo film Marvel e promette colpi di scena incredibili - Chris Hemsworth sul set di Avengers: Doomsday Recentemente, una foto diffusa in rete ha rivelato l’arrivo dell’attore australiano Chris Hemsworth sul set del nuovo film della Marvel, intitolato Avenge ... 🔗informazione.it

Elsa Pataky: «Il matrimonio con Chris Hemsworth? Cerco ogni giorno di ritrovare la scintilla. Ho rinunciato al lavoro per fare la mamma» - Elsa Pataky divisa tra famiglia e lavoro. L'attrice e imprenditrice, sposata con la star Marvel Chris Hemsworth, ha lasciato la sua casa in Australia per lavoro ed è atterrata ... 🔗msn.com