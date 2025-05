Choc in Vaticano il candidato Papa avrebbe accusato un malore | poi si scopre la verità

Vaticano è in fermento mentre si avvicina l’inizio del Conclave, previsto per il 7 maggio. Recenti indiscrezioni hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla salute di un candidato di spicco per il Papato, suscitando ansia tra i fedeli che attendono con trepidazione il successore di Papa Francesco. (Continua.)Leggi anche: “Macabro”. Polemiche dopo l’esibizione al concerto del Primo Maggio: cos’è successoLeggi anche: Caso Paganelli, la moglie di Dassilva lancia un appello sulle condizioni del maritoIl candidato Papa avrebbe accusato un maloreSecondo l’agenzia Agi, le voci hanno avuto origine da un sito americano, CatholicVote.org, che ha riportato un episodio di “breve malore” avvenuto il 30 aprile, alla fine di una sessione della Congregazione Generale. La notizia, supportata da fonti interne, descrive il cardinale coinvolto come svenuto, provocando allarme tra i presenti. 🔗 Tvzap.it - Choc in Vaticano, il candidato Papa avrebbe accusato un malore: poi si scopre la verità Ilè in fermento mentre si avvicina l’inizio del Conclave, previsto per il 7 maggio. Recenti indiscrezioni hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla salute di undi spicco per ilto, suscitando ansia tra i fedeli che attendono con trepidazione il successore diFrancesco. (Continua.)Leggi anche: “Macabro”. Polemiche dopo l’esibizione al concerto del Primo Maggio: cos’è successoLeggi anche: Caso Paganelli, la moglie di Dassilva lancia un appello sulle condizioni del maritoIlunSecondo l’agenzia Agi, le voci hanno avuto origine da un sito americano, CatholicVote.org, che ha riportato un episodio di “breve” avvenuto il 30 aprile, alla fine di una sessione della Congregazione Generale. La notizia, supportata da fonti interne, descrive il cardinale coinvolto come svenuto, provocando allarme tra i presenti. 🔗 Tvzap.it

Su altri siti se ne discute

