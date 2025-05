C’ho scritto ‘co***one’ in fronte che ti regalo i soldi? | la rabbia di Antonio Cassano per il conto in un ristorante di New York

Antonio Cassano. Durante una vacanza a New York con la famiglia, è stato coinvolto in una lite con un cameriere: è stato lui stesso a raccontarlo durante "Viva el Futbol", il talk calcistico con i colleghi Lele Adani e Nicola Ventola. Tutto inizia con un conto salatissimo: "A New York sono stato veramente bene, però devo raccontare un aneddoto. Vado a mangiare in un ristorante, non faccio neanche pubblicità. Antipasti e una pizza, 475 dollari. Ho preso antipasti per noi quattro, che erano un piatto a testa, e una pizza che abbiamo messo in mezzo alla tavola. Vado a mangiare a 'sto ristorante qua e pago 475 dollari.".La polemica vera e propria scoppia al momento della mancia: "Per 475 euro di conto gli ho lasciato 500 dollari, con 25 di mancia".

