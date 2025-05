Chiusura temporanea al traffico | lavori per il deflusso di acque meteoriche

Chiusura temporanea al traffico della strada comunale vecchia canale di Fasano, per consentire i lavori di realizzazione delle opere necessarie al deflusso delle acque meteoriche. Il provvedimento entrerà in vigore martedì 29 aprile alle ore 12:00, e si protrarrà fino. 🔗 Brindisireport.it - Chiusura temporanea al traffico: lavori per il deflusso di acque meteoriche FASANO – È stata disposta laaldella strada comunale vecchia canale di Fasano, per consentire idi realizzazione delle opere necessarie aldelle. Il provvedimento entrerà in vigore martedì 29 aprile alle ore 12:00, e si protrarrà fino. 🔗 Brindisireport.it

