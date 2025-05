Chieti presenta il calendario del Maggio teatino e del Maggio dei libri

presentazione del calendario degli eventi di Maggio svoltasi oggi, 2 Maggio, si è aperta con un minuto di silenzio in memoria dei vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, tragicamente scomparsi a Pennapiedimonte, e con l'annuncio del lutto cittadino che verrà proclamato in.

