Chiese aperte per il Giubileo | continuano le visite guidate in centro storico con gli studenti ciceroni

continuano le aperture nell'ambito del progetto "Chiese aperte per il Giubileo 2025", promosso dal circolo Acli "Lamberto Valli" Aps insieme alla Associazione Salute e Solidarietà Odv in convenzione con la Diocesi di Forlì-Bertinoro e sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, il sostegno.

Chiese aperte per il Giubileo: un'altra domenica alla scoperta dei luoghi sacri della città - Il Circolo Acli Valli, capofila di una rete con l'Associazione Salute e Solidarietà e la Unione Pastorale del Centro storico, con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Conferenza Episcopale Italiana ed il patrocinio del Comune di Forlì hanno promosso anche per domenica... 🔗forlitoday.it

Papa Francesco ricoverato mentre continuano le celebrazioni per il Giubileo - Papa Francesco ancora ricoverato al Gemelli. I medici hanno affermato che c’è una “buona risposta alla terapia.” Tuttavia, il commento sul suo stato di salute rimane “cauto”, il che significa che non è ancora fuori pericolo. In sua assenza, le attività quotidiane del Vaticano sono proseguite, insieme alle celebrazioni per l’Anno Santo, il Giubileo che si tiene ogni venticinque anni e attira milioni di pellegrini a Roma. 🔗lapresse.it

Roma: Nanni (Misto), continuano gli incontri su Giubileo in territori, domani Municipio II - L’appuntamento “Giubileo 2025 a Roma: tra storia, spiritualità, urbanistica e socialità” si terrà domani dalle 20:30 presso la Sala Rotonda della parrocchia Sacro Cuore Immacolato di Maria, in piazza Euclide. A renderlo noto è il consigliere in Campidoglio e presidente della commissione Giubileo, Dario Nanni, del gruppo Misto. All’evento parteciperanno anche il consigliere comunale Giovanni Quarzo e il professore di Storia della Chiesa Moderna e Contemporanea, Marco Pioppi. 🔗romadailynews.it

Giubileo 2025: ecco le 30 chiese più belle d'Italia. Marche escluse. La classifica - Giubileo 2025: le 30 chiese più affascinanti ... In quest'occasione, le porte simboliche delle chiese verranno aperte, dando vita a cerimonie solenne e processioni spettacolari. 🔗msn.com

Forlì, chiese aperte per il giubileo e studenti ciceroni - Questo è lo scopo del progetto “Chiese aperte per il giubileo 2025” promosso dal circolo Acli “Lamberto Valli” in convenzione con la Diocesi di Forlì-Bertinoro e sostenuto dalla Conferenza Episcopale ... 🔗corriereromagna.it

Giubileo degli adolescenti, a Roma più di 120mila giovanissimi: "Siamo cresciuti con papa Francesco" - Allestite strutture di accoglienza al parco di Centocelle, alla Nuova Fiera di Roma, alla Cecchignola e al Santa Maria della Pietà ... 🔗romatoday.it