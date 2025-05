Chiara Tramontano ha scritto un libro per sua sorella Giulia | Avrei voluto salvarti

libro per te". Con queste parole - nel giorno in cui Giulia Tramontano avrebbe spento 31 candeline - la sorella. 🔗 Milanotoday.it - Chiara Tramontano ha scritto un libro per sua sorella Giulia: "Avrei voluto salvarti" "Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo e scrivendo unper te". Con queste parole - nel giorno in cuiavrebbe spento 31 candeline - la. 🔗 Milanotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Chiara Ferragni e i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula: «Questa canzone dovrebbe essere un inno». Quali versi ha scelto - Chiara Ferragni è intervenuta sui social per dire la sua sui recenti femminicidi di Sara Campanella, uccisa da un collega di università che la perseguitava, e di Ilaria Sula, morta sotto le coltellate del suo ex fidanzato ingelosito, ha spiegato ai magistrati, da una notifica di Tinder sul cellulare della ragazza. L’influencer ha condiviso un post con alcuni versi della canzone di Giulia Mei, «Voglio essere libera», che secondo lei dovrebbe essere presa come modello culturale, tanto in questi giorni, quanto in futuro: «Voglio essere libera – scrive Ferragni – Canzone di Giulia Mei che ... 🔗open.online

Il consiglio di ChatGBT salva una donna incinta e il suo bimbo: “Mi ha scritto di chiamare un’ambulanza” - La donna all'ottavo mese di gravidanza aveva iniziato ad avvertire strani sintomi e, per curiosità, si era rivolta al chatbot per capirne di più. Dopo una breve interazione, l’intelligenza artificiale le aveva suggerito di misurare la pressione. Il responso non aveva lasciato spazio a dubbi: “Chiama subito un’ambulanza”. Un consiglio decisivo, che ha permesso ai medici di intervenire in tempo e salvare sia il bambino che la madre, rimasta per giorni in bilico tra la vita e la morte. 🔗fanpage.it

“Fuori Javier deve farlo per Helena”. Grande Fratello, gliel’ha chiesto lei: c’entra Chiara - Un vero e proprio colpo di scena ha fatto restare senza parole i telespettatori del Grande Fratello. Proprio in queste ore è venuto fuori un video ritraente Helena e Javier. Ascoltando attentamente le parole della brasiliana, c’è stata una richiesta al suo fidanzato che ha tirato in ballo pure l’altra concorrente Chiara. Infatti, Helena quando si è avvicinata a Javier prima di salutarlo e andare in studio per conoscere l’esito del televoto, ha voluto rivelare una cosa importante su Chiara. 🔗caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Chiara Tramontano ha scritto un libro per sua sorella Giulia: Avrei voluto salvarti; Giulia Tramontano, la sorella Chiara scrive un libro sul femminicidio: «Avrei voluto salvarti, dirti buon comp; La sorella di Giulia Tramontano le dedica un libro: “Mi sono messa a nudo per te”; Ti meriti un giorno migliore. L'emozione di Chiara, sorella di Giulia Tramontano, per la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giulia Tramontano, la sorella Chiara scrive un libro sul femminicidio: «Avrei voluto salvarti, dirti "buon compleanno"» - Giulia Tramontano avrebbe spento 31 candeline oggi, venerdì 2 maggio. Eppure la giovane è stata brutalmente uccisa a 29 anni a Senago (Milano) dal compagno Alessandro ... 🔗msn.com

La sorella di Giulia Tramontano le dedica un libro: “Mi sono messa a nudo per te” - BOLOGNA – Un libro in cui mettere tutti i pensieri che in questi due anni hanno accompagnato la sofferenza di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa incinta a sette mesi dal suo compagno Alessan ... 🔗dire.it

Giulia Tramontano, la sorella Chiara scrive un libro sul femminicidio: «Oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Avrei voluto salvarti» - Giulia Tramontano avrebbe spento 31 candeline oggi, venerdì 2 maggio. La giovane è stata brutalmente uccisa a 29 anni a Senago (Milano) dal compagno Alessandro Impagnatiello, ... 🔗msn.com