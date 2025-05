Chiara Poggi l’ex comandante di Garlasco | “Indagini mai fatte a 360 gradi Stasi forse è innocente”

Chiara Poggi, torna a parlare dopo 18 anni: "Scene caotiche, piste ignorate e pressioni. Così è stato compromesso tutto". E a Storie Italiane rilancia: "Alberto Stasi forse non è colpevole, si indaghi su altri". 🔗 Francesco Marchetto, primo investigatore sul caso dell'omicidio di, torna a parlare dopo 18 anni: "Scene caotiche, piste ignorate e pressioni. Così è stato compromesso tutto". E a Storie Italiane rilancia: "Albertonon è colpevole, si indaghi su altri". 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Delitto di Chiara Poggi, il comandante Garofano: “Mai entrato nella villetta”. Ma verbali e foto lo smentiscono - “Confermo che in quell’indagine comandavo il Ris (Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, ndr), ma le analisi biologiche furono fatte in maniera indipendente dai miei collaboratori: non vedo alcun conflitto d’interessi né incompatibilità. È il gioco delle parti, ne prendiamo atto”. Parole dell’ex comandante del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri Luciano Garofano, all’uscita dal Tribunale di Pavia la mattina del 9 aprile 2025, al termine della prima udienza sul maxi incidente probatorio disposto dalla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli ... 🔗ilgiorno.it

Omicidio di Chiara Poggi, il comandante Garofano: “Mai entrato nella villetta”. Ma verbali e foto lo smentiscono - “Confermo che in quell’indagine comandavo il Ris (Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, ndr), ma le analisi biologiche furono fatte in maniera indipendente dai miei collaboratori: non vedo alcun conflitto d’interessi né incompatibilità. È il gioco delle parti, ne prendiamo atto”. Parole dell’ex comandante del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri Luciano Garofano, all’uscita dal Tribunale di Pavia la mattina del 9 aprile 2025, al termine della prima udienza sul maxi incidente probatorio disposto dalla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli ... 🔗ilgiorno.it

Perché il dna di Andrea Sempio era sotto le unghie di Chiara Poggi? La sua risposta a Quarto Grado nel 2017 - Andrea Sempio ha già parlato in passato della presenza del suo dna sotto le unghie di Chiara Poggi, la vittima del delitto di Garlasco 🔗notizie.virgilio.it

Ne parlano su altre fonti

Chiara Poggi, l’ex comandante di Garlasco: Indagini mai fatte a 360 gradi, Stasi forse è innocente; Omicidio di Chiara Poggi, il comandante Garofano: “Mai entrato nella villetta”. Ma verbali e foto lo smentiscono; Garlasco, cosa sappiamo sull'ex pompiere e la madre di Andrea Sempio. L'avvocata: Lui non lo ha mai visto; Garlasco, il generale Garofano: «Mai entrato in casa Poggi, nessuna incompatibilità». Ma il 3 ottobre 2007 fece un sopralluogo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chiara Poggi, l’ex comandante di Garlasco: “Indagini mai fatte a 360 gradi, Stasi forse è innocente” - Francesco Marchetto, primo investigatore sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi, torna a parlare dopo 18 anni: "Scene caotiche, piste ignorate e pressioni ... 🔗fanpage.it

Delitto Garlasco, l’ex comandante dei carabinieri: “Indagini non fatte a 360°”/ “Dal capannone alla bici…” - L'ex comandante dei carabinieri di Garlasco, Francesco Marchetto, ha parlato ai microfoni di Storie Italiane: ecco le sue parole ... 🔗ilsussidiario.net

Omicidio Chiara Poggi, chi è Antonio, vigile del fuoco in pensione, il nuovo nome emerso nelle indagini - Secondo la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto, l’eventuale testimonianza dell’ex pompiere potrebbe rimettere in discussione l’alibi fornito da Andrea Sempio ... 🔗vanityfair.it