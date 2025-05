Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è di nuovo crisi? Le indiscrezioni dopo la fuga dai riflettori e un Primo Maggio trascorso lontani

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. dopo un periodo di apparente riavvicinamento, nuove ombre si addensano sulla coppia, complice una distanza non solo fisica ma anche emotiva, che sembra trapelare nelle ultime settimane. A raccontare i retroscena è il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove rivela come la tensione tra i due sarebbe cresciuta a causa dell'eccessiva esposizione mediatica, elemento che l'imprenditore sopporterebbe sempre meno. E il 1° Maggio pare sia stato l'emblema: nessuna foto insieme, nessuna interazione pubblica. Chiara Ferragni ha trascorso la giornata tra Cremona e Lucca, mentre Giovanni era lontano, con amici, in una villa a Pontida. Fonti vicine alla coppia raccontano che la scelta di trascorrere il giorno separati sarebbe partita proprio da Tronchetti, infastidito dalla sensazione di trovarsi sotto i riflettori, in particolare dopo una paparazzata pubblicata sul settimanale Chi, che sarebbe stata vissuta da lui come costruita e invasiva.

