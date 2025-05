Chi sta preparando gli abiti nuovi del Papa? Si chiama Raniero Mancinelli

Papa Francesco, e il Vaticano è già in fermento. Tra i tanti addetti ai lavori che si stanno dedicando ai preparativi per questo attesissimo evento c’è anche un uomo di 86 anni che fa il sarto da quando ne aveva 15, intento a realizzare l’abito talare che il nuovo Pontefice indosserà subito dopo essere stato eletto: questo sarto si chiama Raniero Mancinelli e ha vestito papi, cardinali, vescovi e sacerdoti per più di sessant’anni. Ve lo facciamo conoscere in questo articolo.È il 1958 quando Mancinelli lavora dietro le quinte del suo primo Conclave, che si concluderà con l’elezione di Giovanni XXIII: all’epoca lui è solo un ragazzo impiegato come aiutante, ma già 4 anni dopo egli apre a Borgo Pio (a due passi dal Vaticano) la sartoria che porta il suo nome, e che diventa ben presto una delle più ricercate e apprezzate dai membri del clero; adesso gli aiutanti sono la figlia e il nipote, e Raniero non nasconde la speranza che la sua diventi nel tempo un’azienda di famiglia. 🔗 Cultweb.it - Chi sta preparando gli abiti nuovi del Papa? Si chiama Raniero Mancinelli È ormai alle porte il Conclave nel quale, al termine dei Novendiali, verrà eletto il successore diFrancesco, e il Vaticano è già in fermento. Tra i tanti addetti ai lavori che si stanno dedicando ai preparativi per questo attesissimo evento c’è anche un uomo di 86 anni che fa il sarto da quando ne aveva 15, intento a realizzare l’abito talare che il nuovo Pontefice indosserà subito dopo essere stato eletto: questo sarto sie ha vestito papi, cardinali, vescovi e sacerdoti per più di sessant’anni. Ve lo facciamo conoscere in questo articolo.È il 1958 quandolavora dietro le quinte del suo primo Conclave, che si concluderà con l’elezione di Giovanni XXIII: all’epoca lui è solo un ragazzo impiegato come aiutante, ma già 4 anni dopo egli apre a Borgo Pio (a due passi dal Vaticano) la sartoria che porta il suo nome, e che diventa ben presto una delle più ricercate e apprezzate dai membri del clero; adesso gli aiutanti sono la figlia e il nipote, enon nasconde la speranza che la sua diventi nel tempo un’azienda di famiglia. 🔗 Cultweb.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grande Fratello, il Codacons sta preparando un esposto per truffa aggravata in merito al televoto: Cosa sta succedendo - Il Codacons sta preparando un esposto per truffa aggravata contro il Grande Fratello. A riportare la notizia è Adnkronos; L’associazione dei consumatori ha infatti chiesto fare luce sul sistema di votazione. Grande Fratello, scatta l’esposto del Codacons per truffa Il Codacons sta preparando un documento che, domani, presenterà alla procura della Repubblica di Milano per far luce sulla situazione riguardante il televoto del Grande Fratello. 🔗metropolitanmagazine.it

«Hamas sta preparando un altro 7 ottobre». L’allarme di Israele, alta tensione - Alta tensione in?Israele: le autorità hanno identificato `movimenti insoliti a Gaza´ e pensano che Hamas si stia preparando a un nuovo assalto per attaccare i kibbutz e le truppe dell’Idf nella Striscia. Lo riferisce Channel 12 citando anche il ministro della Difesa Israel Katz: «Hamas ha subito un colpo pesante, ma non è stato sconfitto. Si sta preparando per compiere un nuovo raid in Israele, simile al 7 ottobre». 🔗thesocialpost.it

Conte, tre ipotesi in vista dell’Inter: sta provando nuovi moduli - Corriere del Mezzogiorno – Conte, tre ipotesi in vista dell’Inter: sta provando nuovi moduli L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima sfida tra … L'articolo Conte, tre ipotesi in vista dell’Inter: sta provando nuovi moduli proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Cosa riportano altre fonti

L’abito del nuovo Papa è già pronto (o quasi). Ecco chi e come lo sta preparando; Un abito in tre taglie. “Ecco come vestirò il nuovo Pontefice”; Conclave, il sarto di Bergoglio: Sto preparando tre taglie diverse per il nuovo pontefice; L’abito del nuovo Papa è già pronto (o quasi). Ecco chi e come lo sta preparando. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi sta preparando gli abiti nuovi del Papa? Si chiama Raniero Mancinelli - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Abiti sempre nuovi?. Il 77% dice sì - Per capire quante persone seguano il fast fashion abbiamo elaborato un sondaggio all’interno del nostro Istituto Comprensivo. Ci siamo resi conto che il 77%,ovvero la maggior parte degli ... 🔗msn.com