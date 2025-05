Chi sarà il 13 maggio giorno decisivo Conclave dall’America Latina la ‘previsione’ sul nuovo papa

maggio inizierà ufficialmente il Conclave che porterà all’elezione del nuovo papa, successore di Francesco, dopo la sua morte. I cardinali si riuniranno quella mattina nella Basilica di San Pietro per una messa solenne, dopodiché, nel pomeriggio, si ritireranno nella Cappella Sistina, dove si svolgeranno le votazioni per designare il prossimo sommo pontefice. Un momento carico di attesa e mistero, mentre il mondo cattolico guarda al futuro della Chiesa.L’atmosfera che circonda questo evento è colma di interrogativi e speranze. In questo clima sospeso è intervenuta anche Mohni Vidente, nota astrologa latinoamericana, che ha voluto indicare una data precisa in cui – secondo le sue previsioni – sarà finalmente rivelata l’identità del nuovo papa. “Il giorno decisivo sarà il 13 maggio”, ha affermato, facendo riferimento alla ricorrenza della Madonna di Fatima, una data carica di significati spirituali per la tradizione cattolica. 🔗 Il prossimo 7inizierà ufficialmente ilche porterà all’elezione del, successore di Francesco, dopo la sua morte. I cardinali si riuniranno quella mattina nella Basilica di San Pietro per una messa solenne, dopodiché, nel pomeriggio, si ritireranno nella Cappella Sistina, dove si svolgeranno le votazioni per designare il prossimo sommo pontefice. Un momento carico di attesa e mistero, mentre il mondo cattolico guarda al futuro della Chiesa.L’atmosfera che circonda questo evento è colma di interrogativi e speranze. In questo clima sospeso è intervenuta anche Mohni Vidente, nota astrologa latinoamericana, che ha voluto indicare una data precisa in cui – secondo le sue previsioni –finalmente rivelata l’identità del. “Ilil 13”, ha affermato, facendo riferimento alla ricorrenza della Madonna di Fatima, una data carica di significati spirituali per la tradizione cattolica. 🔗 Caffeinamagazine.it

Ci sarà Mario Martone con il suo "Fuori" a rappresentare l'Italia in concorso al prossimo festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio - Roma, 10 apr. (askanews) – Ci sarà Mario Martone con il suo “Fuori” a rappresentare l’Italia in concorso al prossimo festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio. Il film è interpretato da Valeria Golino, nel ruolo della scrittrice Goliarda Sapienza, insieme a Matilda De Angelis ed Elodie. Due altri film italiani saranno nella sezione Un certain regard, “Testa o Croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e “Le città di pianura” di Francesco Sossai. 🔗iodonna.it

Primo Maggio, "morti sul lavoro, non dobbiamo, il giorno dopo, far finta di nulla" - TRIESTE - "Una celebrazione importante perchè il Primo Maggio è un momento di memoria ma anche di confema di un impegno per un lavoro stabile, sicuro, dignitoso e tutelato". Lo ha detto a Trieste Prima, a margine del suo intervento in piazza Unità, la segretaria nazionale della Cgil, Maria Grazia... 🔗triesteprima.it

Cina: ferrovie, record passeggeri in primo giorno di vacanze per primo maggio - La rete ferroviaria cinese ha gestito un record di quasi 23,12 milioni di viaggi di passeggeri ieri, primo giorno delle vacanze per il primo maggio, secondo l’operatore ferroviario nazionale. La cifra rappresenta un aumento dell’11,7% anno su anno, secondo i dati pubblicati oggi dalla China State Railway Group Co. La rete ferroviaria cinese ha gestito un record di quasi 23,12 milioni di viaggi di passeggeri ieri, primo giorno delle vacanze per il primo maggio, secondo l’operatore ferroviario nazionale. 🔗romadailynews.it

