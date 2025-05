Chi insulta Trump pensi piuttosto alla Von der Leyen

Trump: tutti a fare commenti, strani fact checking e pure sondaggi per cui il neo presidente sarebbe già crollato nel gradimento. La sentenza è già scritta: che disastro alla Casa Bianca!Dai dazi alla pace in Ucraina e poi l'inflazione, le Borse, i rapporti con l'Europa e chi ne ha più ne metta, a leggere i giornali di ieri sembrava l'Apocalisse. Tutta colpa di Trump, della sua goffaggine, del suo ego e soprattutto della sua impreparazione: non ha idee su economia, su politica estera, su finanza, affermano i soloni.Siccome mi sembra di vedere lo stesso film delle presidenziali dove i soliti professoroni vedevano la rincorsa di Kamala, addirittura un testa a testa o un sorpasso, mi viene facile consigliare prudenza e rimandare alle elezioni di medio termine per avere la certezza del sentiment americano.

