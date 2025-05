Chi ha vestito Elodie per il Concerto del Primo Maggio 2025

Elodie è stata una delle grandi protagoniste del Concerto del Primo Maggio di Roma. Chi ha firmato il suo look total black con guantini da biker e maxi coda di cavallo?

“Chi ti ha strappato il vestito?”, “Nessuno, queste sono le cazza** che scrivete voi. Veramente mi fate così cretina?”: Elodie s’infuria a Domenica In - Show di Elodie a “Domenica In”. “La sua quarta volta a Sanremo, polemiche e dodicesimo posto”, ha detto Mara Venier introducendola. “Sono molto stanca, ieri sono uscita come al mio solito, sono andata a ballare e sono tornata alle 8 del mattino”, risposto subito la cantante romana. “Vuoi cantare e poi parliamo?”, ha chiesto quindi Venier ad Elodie. “Certo, il favoloso playback”, ha replicato lei ironica. 🔗ilfattoquotidiano.it

Elodie va su tutte le furie a Domenica In: “Nessuno mi ha strappato il vestito, scrivete le ca**ate” - Elodie infuriata a Domenica In: “Nessuno mi ha strappato il vestito” Elodie va su tutte le furie durante la puntata di Domenica In dedicata a Sanremo: la cantante, infatti, ha categoricamente smentito l’indiscrezione secondo la quale, nell’ultima serata del Festival, si sarebbe arrabbiata per un problema con il suo vestito. Nelle ore successive alla fine della kermesse musicale, infatti, era circolata l’indiscrezione secondo cui la cantante era rientrata nei camerini arrabbiata perché una collega le avrebbe inavvertitamente strappato il vestito. 🔗tpi.it

Elodie: “Emotivamente scossa alla finale, ma nessuno mi ha strappato il vestito”, cosa è successo dopo l’esibizione - Ospite di Domenica In speciale Sanremo, Elodie ha discusso con il giornalista Davide Maggio, che le ha chiesto cosa fosse successo nel dietro le quinte dopo la sua esibizione. Si vociferava che la cantante si fosse arrabbiata per un vestito strappato e non si fosse fermata per le interviste. "Nessuno mi ha strappato niente, sono ca**ate, ero emotivamente scossa", ha detto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

