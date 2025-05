Chi era Marco Pannella fondatore del Partito Radicale

Radicale, liberale, federalista europeo, anticlericale, antiproibizionista, antimilitarista, nonviolento e gandhiano": così si definiva Marco Pannella, al secolo Giacinto Pannella, fondatore e punto di riferimento del Partito Radicale, che proprio oggi 2 maggio avrebbe compiuto 95 anni. Approfittiamo di questa ricorrenza per raccontare la sua storia e il suo operato, che in realtà è difficile da contenere in semplici etichette.Marco Pannella nasce appunto il 2 maggio 1930 in una famiglia della borghesia abruzzese, e cresce in un ambiente bilingue e aperto a idee contrastanti: la sua casa a Teramo è un crocevia di fascisti, antifascisti, ebrei e stranieri, un mosaico che plasma il suo spirito liberale e antirazzista. Già da bambino scopre l'orrore delle leggi razziali quando una compagna di scuola ebrea è costretta a fuggire; durante la guerra, sfollato con la famiglia, ascolta alla radio l'annuncio della caduta del fascismo e assiste alla ritirata dei Tedeschi.

