Chi era Lorenzo Vismara il motociclista 35enne morto nello schianto contro un’auto a Gazzada Schianno

Lorenzo Vismara e aveva 35 anni il motociclista che ieri pomeriggio è morto in un incidente stradale a Gazzada Schianno, in provincia di Varese. Vismara viveva a Biassono (Monza), dove la famiglia gestisce una macelleria. 🔗 Si chiamavae aveva 35 anni ilche ieri pomeriggio èin un incidente stradale a, in provincia di Varese.viveva a Biassono (Monza), dove la famiglia gestisce una macelleria. 🔗 Fanpage.it

Incidente in moto nel Varesotto, muore il brianzolo Lorenzo Vismara - La drammatica notizia è arrivata subito in paese: era il biassonese Lorenzo Vismara l’uomo morto ieri pomeriggio in un incidente stradale a Gazzada Schianno, nel Varesotto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18.19 di giovedì 1 maggio lungo la Sp1. Un violentissimo scontro tra un’auto e una... 🔗monzatoday.it

Drammatico incidente a Gazzada Schianno: muore motociclista 35enne di Biassono - Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’automedica, ma per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo ... 🔗mbnews.it