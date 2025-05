Chi era il Barone Rosso e perché era soprannominato così?

Barone Rosso, nome con cui è passato alla storia Manfred von Richthofen, fu un pilota da caccia tedesco durante la Prima guerra mondiale, celebre per aver abbattuto 80 aerei nemici, diventando così l'asso dell'aviazione più prolifico del conflitto. Nato il 2 maggio 1892 a Breslavia (oggi in Polonia), apparteneva a una famiglia nobile prussiana e portava il titolo di "Freiherr", l'equivalente tedesco di "Barone", da cui deriva il soprannome.La fama di Richthofen non si deve solo alle sue straordinarie abilità di volo, ma anche alla scelta di dipingere di Rosso acceso il suo aereo, il Fokker Dr.I, un gesto che lo rese facilmente identificabile ma anche temuto.Il Barone Rosso (fonte: National Geographic)Manfred von Richthofen iniziò la carriera come ufficiale di cavalleria, ma il rapido mutamento della guerra lo spinse nel 1915 a trasferirsi nel neonato corpo dell'aviazione militare tedesca (Luftstreitkräfte).

