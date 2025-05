Chi è Tyra Grant la giovane tennista che ha scelto di giocare l’Italia dagli Internazionali di Roma

Tyra Grant è una giovane tennista, classe 2008. A 17 anni ha deciso di rappresentare l'Italia e farà il suo esordio da tennista azzurra negli Internazionali d'Italia a Roma. 🔗 è una, classe 2008. A 17 anni ha deciso di rappresentare l'Italia e farà il suo esordio daazzurra neglid'Italia a. 🔗 Fanpage.it

