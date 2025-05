Chi è Tobias Karel Servaas il turista scomparso da 4 giorni dal lago di Como | l’allarme lanciato dalla compagna

Tobias Karel Servaas, il turista olandese di cui non si ha più notizie da quattro giorni. Era in vacanza sul lago di Como con la famiglia. È uscito per un'escursione e non è più rientrato. 🔗 Si chiama, ilolandese di cui non si ha più notizie da quattro. Era in vacanza suldicon la famiglia. È uscito per un'escursione e non è più rientrato. 🔗 Fanpage.it

Karel Tobias, il padre di 31 anni disperso sulle montagna dell'Alto Lario - Si concentrano tra le montagne del comune di Livo, sopra Domaso, le operazioni di soccorso per ritrovare Karel Tobias, il turista olandese disperso dalla mattina di lunedì 28 aprile sull'Alto Lario. L’uomo, 31 anni, si era allontanato per un’escursione, ma non ha più fatto ritorno all’alloggio... 🔗sondriotoday.it

Chi è Tobias Karel Servaas, il turista scomparso da 4 giorni dal lago di Como: l’allarme lanciato dalla compagna - Si chiama Tobias Karel Servaas, il turista olandese che è scomparso dal 29 aprile dalle montagne che sovrastano il lago di Como. Oltre 80 persone sono a lavoro per ritrovarlo, ma di lui non c'è alcuna ... 🔗fanpage.it

Turista olandese scomparso da 4 giorni. La fidanzata: “Uscito per un’escursione, non è più tornato” - L’uomo ha 28 anni e si chiama Tobias Karel Servaas, le ricerche si concentrano nella zona di Livo in provincia di Como ... 🔗milano.repubblica.it

Turista olandese scomparso nel Comasco: dopo 48 ore si cerca ancora con droni, cani e volontari - Karel Tobias Servaas si è allontanato dalla baita di Livo, in cui alloggiava con moglie e figlio, lunedì mattina ... 🔗milano.repubblica.it