Chi è Pietro Parolin il cardinale che entrerà Papa in conclave

Papa in conclave, esce cardinale. Da tempo si dice così anche se la speranza del porporato veneto sia differente: ecco chi èIl grande favorito per il ruolo di Papa è Pietro Parolin. Nei giorni scorsi si è parlato di 40-50 voti sicuri in partenza per il porporato veneto anche se, come ben sappiamo, il conclave non ha una legge scritta. Anzi secondo uno dei proverbi più famosi chi entra Papa in Cappella Sistina, esce cardinale. Vedremo se sarà così oppure questa volta i pronostici della vigilia saranno rispettati.Chi è Pietro Parolin, il cardinale che entrerà “Papa” in conclave (Ansa) – cityrumors.itDi certo Parolin è stato uno degli uomini più vicini a Papa Francesco in questo Pontificato e il suo nome rappresenta una sorta di continuità con il passato. Poi i discorsi fra i cardinali potranno fare uscire un nome diverso magari appoggiato dallo stesso Parolin. 🔗 Cityrumors.it - Chi è Pietro Parolin, il cardinale che entrerà “Papa” in conclave Chi entrain, esce. Da tempo si dice così anche se la speranza del porporato veneto sia differente: ecco chi èIl grande favorito per il ruolo di. Nei giorni scorsi si è parlato di 40-50 voti sicuri in partenza per il porporato veneto anche se, come ben sappiamo, ilnon ha una legge scritta. Anzi secondo uno dei proverbi più famosi chi entrain Cappella Sistina, esce. Vedremo se sarà così oppure questa volta i pronostici della vigilia saranno rispettati.Chi è, ilche” in(Ansa) – cityrumors.itDi certoè stato uno degli uomini più vicini aFrancesco in questo Pontificato e il suo nome rappresenta una sorta di continuità con il passato. Poi i discorsi fra i cardinali potranno fare uscire un nome diverso magari appoggiato dallo stesso. 🔗 Cityrumors.it

Cosa riportano altre fonti

Siluri a Pietro Parolin, il cardinale che entra Papa al Conclave. Arrivano da destra, ma a sorpresa anche dalle fila dei bergogliani - Il cardinale Pietro Parolin, che Papa Francesco volle al suo fianco come Segretario di Stato, non è un conservatore e men che meno un tradizionalista. Viene da Schiavon, in quel Veneto vicentino che nella prima Repubblica tributava il 60% dei voti alla DC moderata del doroteo Mariano Rumor. E a livello religioso è allievo del cardinale Achille Silvestrini, fine e astuto diplomatico, campione della Ostpolitik vaticana, esponente di spicco della “sinistra” ecclesiastica, sempre coccolato da quella politica. 🔗open.online

Chi è Pietro Parolin, il cardinale "diplomatico". A 6 anni giocava a dire messa, poi il seminario e la lunga carriera - Ministro degli Esteri vaticano con un curriculum diplomatico di lungo corso. Il più vicino al Papa e ora accreditato in testa a tutti i pronostici che lo danno come successore di Francesco. Pietro Parolin è il Segretario di Stato della Santa Sede , scelto da Jorge Mario Bergoglio subito dopo il suo insediamento e nominato cardinale l'anno successivo. È stato lui la figura chiave nello storico accordo. 🔗feedpress.me

Il cardinale Pietro Parolin a Bergamo per l’ordinazione episcopale di monsignor Bravi - Bergamo. Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, sarà a Bergamo sabato 22 febbraio per l’ordinazione episcopale di monsignor Maurizio Bravi. Nell’occasione avrà una fitta agenda di impegni ed incontri. Inizierà la sua giornata all’Accademia della Guardia di Finanza dove incontrerà i vertici dell’istituzione mentre in Aula Magna incontrerà i Cadetti dell’Accademia. Nel pomeriggio verso le 16 il Cardinale Parolin si recherà nella cattedrale di Sant’Alessandro, in Città Alta, dove officerà la celebrazione per l’ordinazione episcopale del monsignor Maurizio Bravi ... 🔗bergamonews.it

Cosa riportano altre fonti

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Pietro Parolin; Il Conclave, il card. Puljic voterà : Sarò con gli altri. Montato comignolo sulla Cappella Sistina - Il cardinale Rosa Chavez, non elettore: I cardinali entreranno in Cappella Sistina con le idee chiare; Chi sono i cardinali più papabili in vista del Conclave; Conclave, le prime cordate: americani spaccati. Oggi i cardinali fanno vacanza. 🔗Ne parlano su altre fonti