Chi è Luca Ferrante famoso attore e doppiatore | la compagna Eleonora Di Miele

Luca Ferrante vive a Roma ed è figlio d’arte in quanto il padre è un famoso attore e doppiatore, Pieraldo Ferrante, attivo fra teatro, cinema, radio e televisione.Luca Ferrante ha avuto due figli dalla compagna Eleonora Di Miele, Edoardo e Lorenzo Ferrante, ma non si conosce molto altro sulla loro storia. Sappiamo però che, insieme, hanno dato vita alla Accademia Teatro Arte Balletto di Pistoia.Luca Ferrante è anche un volto noto del piccolo schermo nella galassia delle soap e delle serie tv, impegnato dal 2007 al 2009 nel ruolo di Matteo De Gregorio nel cast di CentoVetrine e poi in Un posto al sole.Chi è Eleonora Di Miele, compagna di Luca Ferrante?La vita privata di Eleonora Di Miele è legata da anni a quella di Luca Ferrante, attore e doppiatore romano nato anch’egli nel 1979. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Chi è Luca Ferrante, famoso attore e doppiatore: la compagna Eleonora Di Miele vive a Roma ed è figlio d’arte in quanto il padre è un, Pieraldo, attivo fra teatro, cinema, radio e televisione.ha avuto due figli dallaDi, Edoardo e Lorenzo, ma non si conosce molto altro sulla loro storia. Sappiamo però che, insieme, hanno dato vita alla Accademia Teatro Arte Balletto di Pistoia.è anche un volto noto del piccolo schermo nella galassia delle soap e delle serie tv, impegnato dal 2007 al 2009 nel ruolo di Matteo De Gregorio nel cast di CentoVetrine e poi in Un posto al sole.Chi èDidi?La vita privata diDiè legata da anni a quella diromano nato anch’egli nel 1979. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Tv in lutto, addio al famoso attore: indimenticabile in quella serie - L’attore statunitense Robert Trebor, che ha interpretato l’intrigante mercante Salmoneo nella serie «Hercules» (1995-99) e nella serie gemella «Xena – Principessa guerriera» (1996-99). L'articolo Tv in lutto, addio al famoso attore: indimenticabile in quella serie proviene da TvZap. 🔗tvzap.it

Choc nel cinema, il famoso attore e la moglie trovati morti in casa - L’attore premio Oscar Gene Hackman, recentemente 95enne, e sua moglie, la pianista classica Betsy Arakawa (63 anni), sono stati rinvenuti senza vita mercoledì nella loro residenza situata nell’area di Santa Fe Summit, a nord-est della città. A dare la notizia, confermando l’accaduto poco dopo la mezzanotte, è stato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, che ha riferito che anche il loro cane è stato trovato morto nella casa. 🔗caffeinamagazine.it

Chi è Luca Varone, l’attore di Mare Fuori 5 e la fidanzata Cartisia Josephine Somma (famosa figlia d’arte) - Tra le new entry della quinta stagione di Mare Fuori c’è anche Luca Varone, che interpreterà il ruolo di Angelo, giovane proveniente da una famiglia benestante ma che si costituisce dopo aver investito una donna accidentalmente. Nei panni di Angelo, un ragazzo di buona famiglia che entra in carcere dopo essersi autodenunciato per avere investito una ragazza, ha ricordato al pubblico un altro grande protagonista: “O’ Chiattillo” Filippo. 🔗metropolitanmagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Luca Ferrante a La Volta Buona: Il paradiso delle signore, il padre famoso, il matrimonio con Eleonora Di Miel; Danilo D'Agostino a La Volta Buona: il Paradiso delle Signore, l'amore per il piano e l'ex fidanzata famosa; L'attore Luca Ferrante nel cast del Paradiso delle signore 8; Luca Ferrante: pronto per Il Paradiso delle Signore. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Luca Ferrante a La Volta Buona: Il paradiso delle signore, il padre famoso, il matrimonio con Eleonora Di Miele e il figlio attore - Torna come ogni pomeriggio "La Volta Buona", il programma quotidiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1 dalle 14. Tanti, come sempre, ... 🔗msn.com

Luca Ferrante, chi è l’attore de “Il Paradiso delle Signore”/ Curiosità e carriera: doppiaggio, tv e non solo - Chi è Luca Ferrante, figlio d'arte e attore de "Il Paradiso delle Signore": curiosità e carriera tra doppiaggio, recitazione e il successo in tv ... 🔗ilsussidiario.net

Chi è Luca Ferrante, l’attore che interpreta Gianlorenzo Botteri ne Il Paradiso delle Signore - Chi è Luca Ferrante, il talentuoso attore che interpreta Gianlorenzo Botteri ne Il Paradiso delle Signore: biografia, carriera, vita privata e curiosità sull’affascinante volto della soap di Rai 1. 🔗tag24.it