Che tristezza Klopp dietro una scrivania Ma a lui sta bene così | il Times non se ne fa una ragione

Times un vuoto, Klopp, l’ha lasciato per davvero: gli manca, il tecnico tedesco. Il Liverpool ha vinto la Premier ma non è la stessa cosa. E il quotidiano londinese gli dedica un pezzo di lunga analisi, che però tradisce uno sconcerto: che ci fa dietro una scrivania uno così?“Mentre Sir Alex Ferguson e, in misura minore, Arsène Wenger hanno in eredità un club antropizzato, svuotato dalla loro assenza, Klopp ha lasciato ad Arne Slot gli ingredienti per un impero del Liverpool”. Klopp è “presente nello spirito ma non nella realtà”.“Klopp ha sempre infranto la quarta parete, profondamente consapevole che al di là dei semplici risultati e delle prestazioni, e non meno importante, era il modo in cui queste cose venivano inquadrate, raccontate e intrecciate nel tessuto della storia”. 🔗 Ilnapolista.it - «Che tristezza Klopp dietro una scrivania. Ma a lui sta bene così»: il Times non se ne fa una ragione “Dicevano che avrebbe lasciato un vuoto; invece, ha lasciato una squadra”. Ma alun vuoto,, l’ha lasciato per davvero: gli manca, il tecnico tedesco. Il Liverpool ha vinto la Premier ma non è la stessa cosa. E il quotidiano londinese gli dedica un pezzo di lunga analisi, che però tradisce uno sconcerto: che ci faunauno?“Mentre Sir Alex Ferguson e, in misura minore, Arsène Wenger hanno in eredità un club antropizzato, svuotato dalla loro assenza,ha lasciato ad Arne Slot gli ingredienti per un impero del Liverpool”.è “presente nello spirito ma non nella realtà”.“ha sempre infranto la quarta parete, profondamente consapevole che al di là dei semplici risultati e delle prestazioni, e non meno importante, era il modo in cui queste cose venivano inquadrate, raccontate e intrecciate nel tessuto della storia”. 🔗 Ilnapolista.it

