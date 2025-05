Che ne sapete della mia storia? Se non vi piaccio cambiate canale | il discorso di Big Mama al Concertone Primo Maggio

Primo Maggio, che per lei ha un significato speciale ("mi ha un po' creata, è stato il mio primissimo trampolino di lancio", aveva detto in conferenza stampa). E BigMama (al secolo Marianna Mammone), quest'anno in veste non solo di artista ma anche di co-conduttrice insieme a Noemi ed Ermal Meta, ha deciso di usarlo non solo per cantare, ma per lanciare un messaggio forte e chiaro contro l'odio online e il body shaming.Interrompendo per un momento la musica, davanti a una Piazza San Giovanni attenta e al pubblico televisivo incollato allo schermo, BigMama ha preso la parola per un discorso diretto e personale, affrontando di petto le critiche e le cattiverie che spesso la colpiscono sui social, ma che riguardano tante persone. "Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio.

La sfida di una mamma agli uomini della famiglia diventa virale: “Sapete tenere in braccio mia figlia?” - Avery Stump, influencer e madre, ha messo alla prova gli uomini della sua famiglia sfidandoli a tenere in braccio la figlia reggendola sul fianco. Il risultato? Una serie di tentativi impacciati che hanno fatto il giro del web. Secondo un'esperta però, tanta goffaggine viene condivisa da molti uomini a causa della diversa struttura fisica rispetto a quella femminile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Storia della mia famiglia, ACAB e la forza della verità secondo l’autore Filippo Gravino - Con l'arrivo dello show dramedy su Netflix, abbiamo approfondito la serie direttamente con il suo ideatore, già firma di un altro successo della piattaforma. In catalogo dal 19 febbraio e subito in top 10 su Netflix, Storia della mia famiglia è un altro successo italiano della piattaforma, dopo ACAB, arrivata il mese scorso. Due titoli molto diversi, che hanno però un elemento in comune: lo sceneggiatore Filippo Gravino, che è ideatore proprio del dramedy con Eduardo Scarpetta. 🔗movieplayer.it

“Guardate tutti la mia ex nuda”: tutta la storia dietro ai QR Code trovati nelle strade di Roma - "Sei Complice" nasce come progetto per un esame universitario ma in pochi giorni ha ottenuto una grande eco mediatica. Il suo obiettivo è sensibilizzare sul revenge porno parlando in modo provocatorio direttamente ai responsabili del problema, coloro che guardano i video diffusi senza consenso della persona ripresa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

