Che Dio ci aiuti e Checco Zalone meglio del Concertone Bene Del Debbio

Il giovedì sera televisivo ha visto, come leader di ascolti, la serie Che Dio ci aiuti con Francesca Chillemi, che su Rai1 ha conquistato 3.308.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale5 il film diretto e interpretato da Checco Zalone, Cado dalle nubi, ha divertito 2.045.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 il finale del telefilm Blue Bloods ha siglato una media di 687.000 spettatori (4.1%), mentre su Italia1 il film con Tom Cruise, Mission: Impossible – Rogue Nation, ha intrattenuto 942.000 individui all'ascolto con il 5.7%. Su Rai3, il Concerto del Primo Maggio ha ottenuto 1.774.000 spettatori pari all'11.3% (presentazione: 1.751.000 – 10.3%), terzo programma più visto in prime time. Su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio ha attirato 901.000 spettatori (6.

Il Concertone, Che Dio ci aiuti o Checco Zalone? La tv del 1° maggio - Per la prima serata in tv, giovedì 1° maggio, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "Che Dio ci aiuti", con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella e Margherita Mannino. Verranno proposti due episodi dal titolo "Omnia vincit amor" e "Tra bianco e nero". Nel primo, mentre Lorenzo e Azzurra seguono il caso di un bambino abbandonato dalla madre, Lorenzo si interroga sulla relazione tra Cristina e Pietro, sono davvero fatti per stare insieme? Ancora non lo sa, ma nel dubbio, cerca di ...

Ascolti tv del 10 aprile, Che Dio ci aiuti 8 contro Checco Zalone - Anche se giovedì 10 aprile Canale 5 ha trasmesso lo show di Checco Zalone, Amore più Iva, Che Dio ci aiuti 8, in onda su Rai 1, non vuole perdere il primato di trasmissione più vista della serata. Nella puntata del 10 aprile di Che Dio ci aiuti 8, mentre Azzurra (Francesca Chillemi) e Lorenzo si occupano di un presunto caso di violenza domestica, la nostra suora scopre finalmente l'identità di Dario, ma quello che scoprirà sarà molto più amaro di quello che si aspettava.

Che Dio ci aiuti, Checco Zalone, The Fabelmans o L'ultimo boy scout? La tv del 10 aprile - Per la prima serata in tv, giovedì 10 aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda "Che Dio ci aiuti", con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella e Margherita Mannino. Verranno proposti due episodi dal titolo "Aiutami" e "Rewind". Nel primo, mentre Azzurra e Lorenzo si occupano di un presunto caso di violenza domestica, la nostra suora scopre finalmente l'identità di Dario, ma quello che scoprirà sarà molto più amaro di quello che si aspettava.

