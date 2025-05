ChatGPT Troppo Gentile? OpenAI Ritira l’Aggiornamento Dopo Le Critiche

ChatGPT Troppo "affettuosa": OpenAI torna indietro Dopo un'ondata di polemiche online. Dopo un fine settimana di polemiche sui social, OpenAI ha deciso di sospendere l'ultima versione del suo avanzato modello linguistico, GPT-4o, che alimenta la celebre piattaforma ChatGPT. La decisione è arrivata in seguito a numerose segnalazioni da parte degli utenti, che

