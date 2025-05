ChatGPT sfida gli studenti universitari | uno studio svela perché l’intelligenza artificiale scrive in modo impeccabile ma non riesce a coinvolgere davvero il lettore come un essere umano

studio dell’Università dell'Anglia orientale ha messo alla prova ChatGPT confrontando la sua capacità di scrittura con quella di 145 studenti universitari. L'articolo ChatGPT sfida gli studenti universitari: uno studio svela perché l’intelligenza artificiale scrive in modo impeccabile ma non riesce a coinvolgere davvero il lettore come un essere umano . 🔗 Unodell’Università dell'Anglia orientale ha messo alla provaconfrontando la sua capacità di scrittura con quella di 145. L'articologli: unoinma nonilun. 🔗 Orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nasce "InChiostro", il nuovo giornale studentesco degli studenti universitari catanesi - Giovedì 20 Marzo è stato ufficialmente presentato il numero 0 del giornale studentesco InChiostro, nato dal lavoro di studenti di diverse facoltà dell’Università di Catania. Un giornale mensile, virtuale e cartaceo, e soprattutto aperto a tutti gli studenti dell’università e alla città. Il... 🔗cataniatoday.it

«Trasporti pubblici gratuiti per gli studenti universitari»: la richiesta di Udu - Si è svolto il tavolo sulla mobilità studentesca tra i rappresentanti degli studenti di Udu e il prorettore vicario dell'Università Antonio Parbonetti. Forti dei risultati del report che nelle scorse settimane hanno fatto girare, gli studenti di Udu presentano all'università un quadro ben... 🔗padovaoggi.it

FOTO/ Sfida tra ingegneri in erba: ci sono anche studenti irpini - Tempo di lettura: 2 minutiGrande partecipazione e tanto entusiasmo tra gli studenti delle scuole campane che hanno partecipato alla competizione regionale di robotica, nell’ambito della Rete Robocup Junior Academy Campania. Ad accogliere la sfida tra gli ingegneri in erba l’Aula Magna dell’IC Aurigemma di Monteforte, capofila della rete regionale Robocup. A partecipare alla competizione e a contendersi un posto per le finali nazionali l’IC di Serino, l’ITT Dorso, il Convitto di Avellino, l’IC Calvario- Covotta di Ariano, l’ISIS De Sanctis-D’Agostino-Amatucci, l’IC Galiani di Montoro. 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

ChatGPT sfida gli studenti universitari: uno studio svela perché l’intelligenza artificiale scrive in modo impeccabile ma non riesce a coinvolgere davvero il lettore come un essere umano; ChatGPT va all’Università: Torino pioniera dei chatbot in aula; Ok, ChatGPT ha inventato il trucco definitivo per imbrogliare sui compiti; ChatGpt va all’università, la promozione delle big tech per fidelizzare gli studenti all’uso dell’Ai. 🔗Approfondimenti da altre fonti

ChatGPT vs studenti: chi scrive meglio? Il risultato è inaspettato - Da questo esperimento c'è una lezione da imparare, soprattutto per chi insegna o studia con l'intelligenza artificiale accanto. 🔗tech.everyeye.it

Ok, ChatGPT ha inventato il trucco definitivo per imbrogliare sui compiti - Ricerche che a un essere umano impiegherebbero alcune ore, possono essere eseguite in una manciata di minuti dall'IA ... 🔗esquire.com

ChatGpt va all’università, la promozione delle big tech per fidelizzare gli studenti all’uso dell’Ai - Due mesi gratis della versione pro per aiutare gli studenti statunitensi e canadesi a preparare gli esami primaverili. Così l’Ai va alla conquista di una cattedra universitaria. 🔗ilsole24ore.com