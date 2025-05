ChatGPT scrive peggio degli studenti e manca di personalità

degli sforzi degli studenti veri. Un nuovo studio pubblicato oggi ha confrontato il lavoro di 145 studenti reali con i saggi generati da ChatGPT. Sebbene gli elaborati di intelligenza artificiale siano stati giudicati sorprendentemente coerenti e grammaticalmente corretti, presentavano carenze in un aspetto cruciale: mancavano di un tocco personale. Mentre il confine tra scrittura umana e scrittura automatica continua a sfumare, lo studio sottolinea l'importanza di promuovere l'alfabetizzazione critica e la consapevolezza etica nell'era digitale. Si spera che i risultati possano aiutare gli insegnanti a individuare gli imbrogli nelle scuole, nei college e nelle università di tutto il mondo, riconoscendo i compiti generati automaticamente.

