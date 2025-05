Champions l'Inter pareggia a Barcellona ma per i bookie la finale è lontana Conference quote in salita per la Fiorentina

Barcellona tra i catalani e l`Inter rimanda il discorso qualificazione alla partita di ritorno, in programma martedì prossimo.

Lascia il Milan per il Barcellona: 72 milioni per giocare la Champions - Il ‘Diavolo’ fuori ormai dalla lotta per il quarto posto e che in estate cambierà di nuovo allenatore: diversi big pensano all’addio Il Milan sprofonda in campionato e dopo il ko al Napoli deve dire definitivamente addio ai sogni Champions e di riacciuffare il quarto posto. Tijjani Reijnders (LaPresse) – Calciomercato.itI rossoneri restano al nono posto e rischiano di restare completamente fuori dall’Europa, dove l’ultima speranza può essere la vittoria finale in Coppa Italia dove il ‘Diavolo’ dovrà vincere la sfida di ritorno dopo il pareggio di questa sera. 🔗calciomercato.it

Champions e Ramadan: il Barcellona studia la dieta per Yamal, Inzaghi dovrà gestire le energie di Taremi - I calciatori musulmani stanno vivendo il periodo di Ramadan, che richiede un digiuno diurno durante tutto il mese di marzo, dall’alba fino al tramonto. Questo, però, può incidere notevolmente sulle prestazioni sportive dei calciatori, alcuni dei quali si ritrovano ad affrontare questa settimana la Champions League. As e Sportmediaset analizzano i casi rispettivamente di Lamine Yamal (Barcellona) e Mehdi Taremi (Inter). 🔗ilnapolista.it

Guirassy non basta al Dortmund, Barcellona in semifinale Champions - DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Barcellona trema in parte, ma grazie al 4-0 casalingo dell'andata centra la qualificazione in semifinale, nonostante la sconfitta per 3-1 patita a Dortmund. Ai tedeschi non basta una tripletta di Guirassy per ribaltare il risultato dell'andata. Il primo squillo è dei padroni di casa e arriva al 5?. Svensson mette in mezzo dalla sinistra, la palla carambola su Guirassy e Szczesny smanaccia, prima che Cubarsi rinvii definitivamente il pallone. 🔗iltempo.it

Inzaghi sul pareggio dell’Inter a Barcellona: “Abbiamo giocato contro la squadra più bella e tecnica del mondo” - Simone Inzaghi ha condiviso le sue impressioni dopo il pareggio per 3-3 dell’Inter contro il Barcellona nell’andata della semifinale di Champions League. 🔗corrieredellosport.it

Inter, pareggio spettacolare a Barcellona: 3-3 nella semifinale di Champions League - Il Barcellona non è rimasto a guardare: al 24’, Lamine Yamal ha accorciato le distanze con un’azione personale di grande classe. Al 38’, Ferran Torres ha pareggiato i conti, sfruttando un assist di ... 🔗milanosportiva.com

Champions League: Barcellona-Inter 3-3 - Le reti: Thuram, doppietta di Dumfries per i nerazzurri. Per i blaugrana Yamal, Ferran Torres, Sommer (autogol). Lautaro infortunato, esce dopo 45' (ANSA) ... 🔗ansa.it