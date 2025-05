Cgil chiede proroga per il voto fuori sede ai referendum di giugno

Cgil, Maurizio Landini, con una lettera inviata al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sollecita "l'urgente proroga del termine ultimo per richiedere il voto come fuori sede alle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno, fissato per la prossima domenica 4 maggio, una giornata festiva".Per il leader della Cgil: "Nonostante a nostro avviso sarebbe stato necessario un periodo più ampio per poter garantire una reale efficacia alla norma, con la presente vi chiediamo di dare alle Amministrazione comunali le necessarie indicazioni per accettare le richieste che saranno presentate entro le 24 ore successive al giorno festivo, ovvero quando gli uffici preposti saranno aperti al pubblico, così come da prassi consolidata. Ciò anche per agevolare il lavoro degli uffici stessi", conclude Landini nella lettera. 🔗 Quotidiano.net - Cgil chiede proroga per il voto fuori sede ai referendum di giugno Il segretario generale della, Maurizio Landini, con una lettera inviata al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sollecita "l'urgentedel termine ultimo per rire ilcomealle consultazioni referendarie dell'8 e 9, fissato per la prossima domenica 4 maggio, una giornata festiva".Per il leader della: "Nonostante a nostro avviso sarebbe stato necessario un periodo più ampio per poter garantire una reale efficacia alla norma, con la presente vi chiediamo di dare alle Amministrazione comunali le necessarie indicazioni per accettare le richieste che saranno presentate entro le 24 ore successive al giorno festivo, ovvero quando gli uffici preposti saranno aperti al pubblico, così come da prassi consolidata. Ciò anche per agevolare il lavoro degli uffici stessi", conclude Landini nella lettera. 🔗 Quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cgil chiede proroga per le richieste di voto fuori sede alle consultazioni referendarie - Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, con una lettera inviata al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sollecita "l'urgente proroga del termine ultimo per richiedere il voto come fuori sede alle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno, fissato per la prossima domenica 4 maggio, una giornata festiva". Per il leader della Cgil: "Nonostante a nostro avviso sarebbe stato necessario un periodo più ampio per poter garantire una reale efficacia alla norma, con la presente vi chiediamo di dare alle Amministrazione comunali le necessarie indicazioni per accettare le richieste ... 🔗quotidiano.net

Cgil, 9mila lavoratori al voto fra Prato e Pistoia per il rinnovo delle Rsu 2025 - Prato, 12 aprile 2025 - Novemila lavoratori pubblici al voto fra Prato e Pistoia per il rinnovo delle Rsu 2025. La priorità della Cgil: “No alla perdita del potere d'acquisto. Adeguare il contratto quantomeno all'inflazione”. Comparto sanitario, funzioni centrali e funzioni locali vanno al voto lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16. La Cgil ha presentato 52 liste, una per ogni luogo di lavoro al voto. 🔗lanazione.it

Caso Almasri, il governo chiede una proroga alla Cpi per l’invio della documentazione - Il governo italiano ha richiesto una proroga per la trasmissione delle informazioni richieste dalla Corte penale internazionale sul caso del generale libico Osama Njeem Almasri. Il termine per la consegna della documentazione era fissato al 17 marzo, ma l’esecutivo ha motivato la richiesta con l’attesa degli sviluppi delle indagini in corso presso il Tribunale dei ministri. Quest’ultimo ha aperto un’inchiesta su Giorgia Meloni, sul sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano e sui ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, a seguito di un esposto dell’avvocato Luigi Li Gotti che ... 🔗lettera43.it

Cosa riportano altre fonti

Cgil chiede proroga per il voto fuori sede ai referendum di giugno; Cgil e Uil, Sciopero generale di 8 ore, venerdì 29 novembre, per cambiare la manovra di bilancio; Dopo le richieste della finalmente prorogata al 30 novembre la scadenza per la realizzazione degli ambienti innovativi e collaudi Scuola 4.0; Approvato in via definitiva il provvedimento su valutazione e voto in condotta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Landini a Piantedosi, proroga per voto referendum fuori sede - Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, con una lettera inviata al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sollecita "l'urgente proroga del termine ultimo per richiedere il voto come fu ... 🔗ansa.it

Referendum, Cgil: "Obiettivo raggiungere quorum, voto è nostra rivolta" - la Cgil ha organizzato per l’11 e il 12 aprile, presso la Camera del Lavoro di Milano, “Futura 2025”, una due giorni per dare voce a idee, proposte e confronti su voto e partecipazione, ... 🔗msn.com

Fp Cgil primo sindacato nel pubblico impiego, alta affluenza al voto - Arezzo, 18 aprile 2025 – Fp Cgil primo sindacato nel pubblico impiego Alta affluenza al voto. La Fp si afferma nella sanità, negli enti locali e negli uffici ministeriali Oltre l’80% dei ... 🔗lanazione.it