Ceo Audi AG | stiamo realizzando forti piani d’investimento in Cina

"Abbiamo forti piani di investimento in Cina", ha dichiarato Gernot Doellner, amministratore delegato di Audi AG, in occasione del Salone dell'auto di Shanghai 2025. Doellner ha detto che l'azienda sta facendo il passo successivo per sviluppare auto "in Cina, per la Cina".

