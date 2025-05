Centrocampista di Newcastle per perdere il resto della stagione

Newcastle in questa stagione dopo aver riscontrato un infortunio al ginocchio.Il Centrocampista di 28 anni ha perso la vittoria su Ipswich lo scorso fine settimana ed è tornato a casa in Brasile per riposo e recupero.Entrando nel viaggio del fine settimana a Brighton, le Gagpie si trovano al terzo posto in Premier League e stanno bene per un ritorno in Champions League.Il manager Eddie Howe ha dichiarato: “Con Joe non lo escludi mai. È così motivato a provare a tornare.Eddie Howe sui nostri infissi rimanenti:“Vuoi avere il controllo del tuo destino. Penso che con quattro partite da fare siamo, ma siamo molto consapevoli che può cambiare in un giro di giochi. Non c’è lasciato cadere per noi. 🔗 2025-05-02 13:19:00 Giorni caldissimi in redazione!È improbabile che Joelinton gioca di nuovo perin questadopo aver riscontrato un infortunio al ginocchio.Ildi 28 anni ha perso la vittoria su Ipswich lo scorso fine settimana ed è tornato a casa in Brasile per riposo e recupero.Entrando nel viaggio del fine settimana a Brighton, le Gagpie si trovano al terzo posto in Premier League e stanno bene per un ritorno in Champions League.Il manager Eddie Howe ha dichiarato: “Con Joe non lo escludi mai. È così motivato a provare a tornare.Eddie Howe sui nostri infissi rimanenti:“Vuoi avere il controllo del tuo destino. Penso che con quattro partite da fare siamo, ma siamo molto consapevoli che può cambiare in un giro di giochi. Non c’è lasciato cadere per noi. 🔗 Justcalcio.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tonali Juventus, scenari stravolti! Dall’Inghilterra spaventano: sono cambiate le volontà del centrocampista. Possibile la permanenza al Newcastle? Ultime - di Redazione JuventusNews24Tonali Juventus, scenari stravolti! Dall’Inghilterra spaventano sul futuro del centrocampista accostato ai bianconeri: ultime Il grande obiettivo del calciomercato Juve potrebbe restare in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Sandro Tonali potrebbe restare al Newcastle nonostante i tanti rumors che lo vedono lontano dal Regno Unito. L’obiettivo dell’ex Milan sarebbe quello di ripagare la fiducia che gli ha dato il club e soprattutto l’allenatore Howe per diventare un pilastro del progetto dei Magpies. 🔗juventusnews24.com

Tonali Juve senza sosta! I bianconeri preparano l’assalto al centrocampista del Newcastle: tutte le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Tonali Juve senza sosta! I bianconeri preparano l’assalto al centrocampista del Newcastle: le ultime sulle possibili mosse della Vecchia Signora Tra i calciatori accostati al calciomercato Juve in vista della prossima sessione estiva c’è anche Sandro Tonali, centrocampista di proprietà del Newcastle e della Nazionale italiana. Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il mediano è stato individuato dalla dirigenza bianconera come primo nome sulla lista per rinforzare il reparto. 🔗juventusnews24.com

Tonali Juventus, svelata la valutazione del Newcastle: richiesta monstre per il centrocampista ex Milan. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24Tonali Juventus, il prezzo fissato dal Newcastle: richiesta monstre per il centrocampista seguito dai bianconeri Intervistato da Calciomercato.it, il giornalista del The Chronicle che segue il Newcastle, Lee Ryder, ha parlato del futuro di Sandro Tonali, accostato al Milan ma anche al calciomercato Juve. Le sue dichiarazioni. TONALI – «Per Tonali si è parlato tanto di un ritorno al Milan e della Juve a gennaio, ma dalle informazioni che ho raccolto all’interno del club, il Newcastle chiede una cifra molto alta per cederlo. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Man City, infortunio Rodri: probabile la rottura del crociato. Le news. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tonali Juve senza sosta! I bianconeri preparano l’assalto al centrocampista del Newcastle: tutte le ultimissime - Tonali Juve senza sosta! I bianconeri preparano l’assalto al centrocampista del Newcastle: le ultime sulle possibili mosse della Vecchia Signora Tra i calciatori accostati al calciomercato Juve in ... 🔗juventusnews24.com